لهيطة يتحدث عن زيارة الرئيس السيسي لمنتخب مصر

منتخب مصر يستعد لمواجهة غينيا وديًا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمران الفراعنة صباح اليوم السبت بملعب الدفاع الجوي.

وكان الرئيس السيسي قد زار اللاعبين في ملعب الدفاع الجوي صباح اليوم السبت مؤازرة له قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية نهاية الأسبوع.

وقال لهيطة في تصريحات صحفية، أن السيسي تحدث مع اللاعبين والجهاز الفني وحثهم على تحقيق البطولة للمرة الثامنة في التاريخ.

وأضاف: "الرئيس طالب اللاعبين بالتحلي بالانضباط داخل المعسكر والسلوك الراقي والروح الرياضية في مباريات كأس الأمم الإفريقية".

وتابع لهيطة: "لاعبي المنتخب تعهدوا للرئيس السيسي على بذل أقصى مجهود لديهم من أجل تحقيق اللقب والتتويج به للمرة الثامنة".

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ويفتتح منتخب مصر مبارياته يوم الجمعة المقبل في لقاء الافتتاح، على استاد القاهرة، أن منتخب زيمبابوي ضمن المجموعة الأولى.