لهيطة عن طلب النني شارة القيادة: الترتيب واضح

معسكر منتخب مصر انطلق دون صفوف مكتملة استعدادًا لمواجهة النيجر ونيجيريا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى إيهاب لهيطة؛ مدير منتخب مصر، ما تردد عن طلب محمد النني؛ لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، حمل شارة القيادة خلال معسكر مارس الجاري، مؤكدًا أن الجميع يعلم القواعد ولا يحدث أي خروج عن النص.

معسكر الفراعنة انطلق استعدادًا لمواجهة النيجر في 23 من الشهر الجاري، بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019، ومواجهة نيجيريا وديًا في 26 من الشهر نفسه.

أين هم؟ لاعبون استحقوا نظرة من أجيري أكثر ممن وقع عليهم الاختيار

وقال لهيطة، خلال تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "ترتيب القادة في المنتخب واضح للجميع، والنني لاعب كبير يعلم تمامًا ما له وما عليه، ولم يتطرق للحديث في هذا الموضوع نهائيًا".

وأضاف: "اختيار القادة يتم وفقًا للأقدمية ولا علاقة لنادي أو مركز بالأمر، ونتمنى أن يساند الجميع المنتخب خلال الفترة الحالية بدلًا من ترديد شائعات لا أساس لها من الصحة".

يذكر أن مصر تستضيف البطولة الأفريقية في يونيو المقبل، وتتنافس مع منتخب تونس على صدارة المجموعة بعدما تأهلا سويًا متساويين في النقاط.