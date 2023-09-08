لهذه الدرجة؟ برشلونة يبدأ في بيع عشب "كامب نو!"

حلول اقتصادية غير عادية..

يبدو أن الأزمة المالية الطاحنة تعصف ببرشلونة إلى الدرجة التي دفعت إدارته للتفكير خارج الصندوق بمسافات بعيدة، من أجل جلب الموارد المادية غير الاعتيادية للنادي.

منصة "ريليفو" أشارت إلى أن برشلونة بدأ بالفعل عشب ملعب كامب نو القديم الذي يتم تحديثه في الوقت الراهن، عبر مجموعة من المتعلقات في متاجره، لكن عشب كامب نو هو أساسها.

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تكون كل واحدة عبارة عن صندوق متكامل، ومن المرجح أن تبدأ الأسعار من 50 يورو للصندوق الذي يشتمل على قطعة من عشب كامب نو.

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بعض الصناديق تباع بنحو 400 يورو على حسب أهمية المتعلقات الموجودة فيها، ويستهدف برشلونة من هذه العملية جمع ملايين الدولارات لسد فجوة الأزمة المادية التي يواجهها منذ الموسم الماضي.

وكان برشلونة على وشك عدم تسجيل بعض لاعبيه، بل إنه سجل لاعبًا مثل إنييجو مارتينيز المنضم له حديثًا من أتلتيك بيلباو بعد انطلاق الموسم بأسبوعين.