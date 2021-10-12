"لهذه الأسباب .. الصين الاختبار الأصعب أمام السعودية"

مباراة مهمة اليوم تجمع الأخضر مع الصين في تصفيات مونديال 2022

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الصيني مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، وذلك بعد انتصاره الثمين على اليابان في الجولة الماضية بهدف فراس البريكان.

الناقد الرياضي محمد الماس أكد خلال تصريحاته لبرنامج كورة أن مواجهة اليابان كانت الاختبار الأقوى للأخضر، لكن المباراة أمام الصين ستكون الاختبار الأصعب ولعدة أسباب سردها خلال حديثه.

الماس أوضح أن الثقة الزائدة لدى لاعبي المنتخب واستسهال المباراة عقب الفوز على اليابان قد تكون مصدر الخطر الأكبر على الأخضر، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تكون المباراة أمام الصين هي الأولى بين المباراتين.

وأضاف "المباراة أمام اليابان كانت اختبارًا قويًا وكبيرًا، لعبنا ضد لاعبين كبار يلعبون في أوروبا ونجحنا في حصد النتيجة المطلوبة، لكن علينا ألا ننسى أن مستوانا خلال أجزاء كبيرة من المباراة كان أقل من المتوسط خاصة خلال الشوط الأول".

تابع "المباراة أمام الصين هي الاختبار الأصعب، هناك أشياء تدعونا للتفاؤل وأخرى تُقلقنا، الخوف الأكبر من التراخي والثقة الزائدة وضغط الوصول إلى النقطة الـ12، كنت أتمنى أن نواجه الصين أولًا ليحدث التدرج في الطموح".

"المنتخب الصيني شغوف للفوز وقد تابع مباراتنا أمام اليابان وعرف تمامًا نقاط قوتنا وضعفنا وسيكون جاهزًا وراغبًا في الفوز، المباراة لن تكون سهلة والتركيز مطلوب ومن الجيد أن مباراة اليابان جهزتنا لتلك المواجهة".

يُشار إلى أن الأخضر جمع 9 نقاط من مبارياته الثلاثة في التصفيات، بفوزه على فيتنام وعُمان واليابان، ويتصدر مع أستراليا المجموعة.