"لهذا السبب كان يصرخ فيرجسون في رونالدو !"

لاعب يونايتد السابق يتحدث عن كريستيانو رونالدو

كشف نيكي بات، لاعب مانشستر يونايتد السابق هوس النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو في الوصول إلى أفضل مستوى بدني وفني من خلال كثرة التدريبات.

رونالدو عاد إلى يونايتد بعد 12 عامًا من رحيله عن النادي، مقسمة بين ريال مدريد وبوفنتوس الذي انتقل منه مقابل 15 مليون يورو.

ومنذ عودة البرتغالي إلى "أود ترافورد" تمكن أن يسجل 5 أهداف في الـ 6 مباريات التي شارك بها.

ماذا قال نيكي بات عن كريستيانو؟

قال بات في كتاب Viva Ronaldo:"رونالدو لم يصل للقمة معتمدًا على موهبته فقط، كان ملتزمًا ويعمل بكد، لقد عمل جاهدًا ليصل إلى بنيته الجسدية الحالية".

وأضاف: "في بدايته رأى مدى القوة البدنية الموجودة في الدوري الإنجليزي الممتاز حين كان يواجه روي كين وياب ستان في المران".

لماذا كان فيرجسون يصرخ في رونالدو؟

وتابع: "رونالدو مهووس بكرة القدم، شخص ملتزم باللعبة على مدار الساعة، كان آخر من يغادر مقر التدريبات. كنا نحمل الحقائب في طريقنا للعودة إلى المنزل، لكنه يحمل حقيبة كرات ليتدرب على بعض التقنيات. كنا نسمع صوت سير أليكس الساعة 2 أو 3 صباحًا يصرخ في رونالدو ليتوقف عن التدريب لأن لدينا مباراة بعد يومين".

وواصل: "قليلون هم الذين توقعوا أن المراهق النحيف الذي تم جلبه من سبورتنج لشبونة في صيف 2003 سيصبح أحد الفائزين بالكرة الذهبية خمس مرات ويصبح واحد من أعظم اللاعبين في هذه اللعبة على الإطلاق".

كيف يرى نيكي بات عودة كريستيانو؟

تطرق للحديث عن عودته القوية وقال: "لقد أظهر ولائه للنادي الذي منحه فرصة كبيرة، لقد عاد في الوقت المناسب".

واختتم: "ومن دون شك أحدث ضجة منذ عودته، نبكي للعودة لأيام الفوز والكرة الممتعة".

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