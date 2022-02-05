لهذا السبب رفضه ريال مدريد .. كونتي يثور في وجه إدارة توتنهام

انتقد أنطونيو كونتي سياسة توتنهام في إدارة سوق الانتقالات بشكل علني، حيث اضطر النادي إلي إعارة 4 لاعبين في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

الأمر ليس بجديد على المدرب الإيطالي الذي اعتاد الافصاح عما بداخله للصحافة، حتى ولو كان ما يدور في عقله هو نقد مباشر للاعبيه أو لسياسة النادي كما حدث.

تحدث أنطونيو كونتي في المؤتمر الصحفي لمباراة برايتون عن مدى سوء إدارة توتنهام في إدارة سوق الانتقالات، وأيضًا عن لاعبيه المنضمين حديثًا ديان كولوشيفسكي و رودريجو بنتانكور.

ما الذي يغضب كونتي هذه المرة؟

عاد تانجوي ندومبيلي إلى ليون، وانتقل جيوفاني لو سيلسو وبريان جيل إلى إسبانيا مع فالنسيا وفياريال على التوالي، بينما وقع جاك كلارك عقد إعارة مع سندرلاند، كما ترك ديلي آلي النادي بشكل كامل لينضم إلى إيفرتون.

كونتي تحدث عن سياسة النادي في سوق الانتقالات حيث قال: "من المؤكد أنه كان من الغريب إرسال أربعة لاعبين على سبيل الإعارة ونقل واحد في يناير".

وأضاف: "عليك شراء لاعبين لتعزيز فريقك ولكن إذا طردت لاعبين اشتريتهم في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، فهذا يعني أنك ارتكبت خطأً في الماضي".

وأوضح: "لدي رؤيتي وأنا هنا لمساعدة النادي، في الماضي قمت ببناء هيكل جيد لفرق استمرت فترة طويلة، حتى من دوني، نحن بحاجة إلى بناء هيكل، نحن بحاجة للتأكد من عدم تكرار الأخطاء في المستقبل".

ماذا عن الصفقات الجديدة؟

Kulusevski x Bentancur pic.twitter.com/Bi2XteN3v4 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 4, 2022

من حيث الصفقات الجديدة جلب توتنهام الجناح السويدي ديان كولوشيفسكي ومتوسط الميدان رودريجو بنتانكور من يوفنتوس.

وتحدث كونتي عن اللاعبان بشكل إيجابي حيث قال: "كولوشيفسكي وبنتانكور لائقان، ولهذا السبب سيكونان متاحين في مباراة برايتون".

وعن احتمالية مشاركتهم في المباراة أوضح: ""اللعب أساسيًا ليس صحيحًا لأنهم بحاجة إلى العمل مع الفريق لفترة، لكن يمكنهم مساعدتنا كثيرًا".

وواصل حديثه عن جناح يوفنتوس السابق: " كولوشيفسكي لاعب جيد، إنه صغير جدًا وموهبة رائعة ويمكنه اللعب في مركز صانع الألعاب ولكن في نفس الوقت لديه القدرة على لعب مركز الجناح الأيمن، لديه تنوع جيد".

وأردف: "إنه يحب الهجوم، إنه جيد في مواجهة واحد ضد واحد، لخلق الفرص لزملائه، توقيع جيد لنا."

وكان نادي توتنهام كان قد أعلن توقيعه مع الثنائي كولوشيفسكي وبنتانكور هذا الشتاء لتدعيم صفوف كونتي.

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