"أردت جلب ماني لمانشستر وليفاندوفسكي هو الأفضل في العالم"

الصفقة لم تنجح بسبب مكالمة هاتفية

كشف لويس فان خال المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد والحالي لهولندا، عن محاولته التعاقد مع المهاجم السنغالي ساديو ماني في عام 2016.

فان جال قام بتدريب يونايتد خلال هذه الفترة، وحاول تدعيم هجوم فريقه من خلال ضم ماني الذي كان يتألق بشكل لافت مع ساوثامبتون في موسم 2015/2016 بالدوري الإنجليزي.

وبعدما قام اللاعب بالموافقة أخيرًا على الانتقال للشياطين الحمر، اتصل يورجن كلوب مدرب ليفربول بماني ليتغير كل شيء تمامًا.

ماذا قال فان خال عن ماني؟

المدرب المخضرم قال لصحيفة "NOS" الهولندية:"ساديو ماني لاعب يفيد المنظومة بشكل كبير ومميز جماعيًا وهذا السبب الذي جعلني أحاول التعاقد معه في مانشستر يونايتد".

وأضاف:"كنت أرغب حقًا في الحصول على خدماته بتلك الفترة لأنه من نوعية اللاعبين الذين يصعب اللعب ضدهم".

وأما عن المهاجم الأفضلي في العالم:"أعتقد أنه روبرت ليفاندوفسكي".

وعن فرينكي دي يونج:"يقدم مستويات جيدة ويبدو لي مرتاحًا في الوقت الحالي ويلعب بابتسامة على وجهه".

كيف تحدث ماني عن فشل انتقاله لمانشستر؟

اللاعب سبق أن قال في تصريحات سابقة:"كان لدي عقد هناك ووافقت على كل شيء، ولكن في النهاية قلت لا، أريد الذهاب إلى ليفربول".

وأوضح:"كنت مقتنعًا بمشروع يورجن كلوب، وما زلت أتذكر المرة الأولى التي تلقيت فيها مكالمة منه، قال لي نحن لدينا مشروع كبير في ليفربول وأريدك أن تكون جزءًا منه".

ويلعب النجم السنغالي حاليًا في بايرن ميونخ بعد رحيله عن الريدز بالمجان في الصيف، ولكن بدايته في أليانز أرينا لا تبدو مشرقة حتى الآن.