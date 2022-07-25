لن يُوقف .. قانوني يُطمئن الاتحاد على موقفه من قضية حمدالله

القضية مازالت منظورة في الاتحاد السعودي

طمأن القانوني خالد المحمادي نادي الاتحاد حول موقفه كنادٍ من قضية التسريبات الصوتية الخاصة بمديره التنفيذي حامد البلوي ومدير الكرة مشعل السعيد ومهاجمه عبد الرزاق حمدالله، لكنه في نفس الوقت أكد أن الإداريين لن يفلتا من الإيقاف.

النصر كان قد اتهم البلوي والسعيد إداريي الاتحاد بالتواصل مع حمدالله خلال مدة سريان عقده مع الفريق لتحريضه على تقديم مستوى سيئ لفسخ عقده والانضمام للعميد فيما بعد، وذلك بناءً على تسجيل صوتي جمع اللاعب مع الإداري.

ماذا قال المحمادي عن موقف البلوي والسعيد من القضية؟

المستشار القانوني أكد لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الدفع بعدم الاختصاص لن يُفيد البلوي والسعيد أبدًا، خاصة في ظل رد فيفا على لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بأن القضية ذات الأطراف المحلية من اختصاصها.

وأوضح المحمادي أن ثبوت إدانة الإداريين في مفاوضة حمدالله خلال سريان عقده مع النصر سيُعرضهما لعقوبة المنع من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة محدودة مع الغرامة المالية بـ300 ألف ريال.

وأضاف "

نحن أمام قضية تنطبق عليها المادة 65 فقرة 3 والتي توضح أنه يجوز للجنة وفقاً لتقديرها المنفرد، إيقاع عقوبات على أي مسؤولين أو إداريين أو مديري احتراف وأوضاع اللاعبين في حالة ارتكابهم عدداً من المخالفات، ومنها تحريض اللاعب على الإخلال بعقده أو تشجيع اللاعب على إنهاء عقده دون سبب مشروع وهو ما نحن بصدده".

وتابع "اللائحة نصت كذلك على أحقية اللجنة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة في حال ثبوت ارتكاب أي من المخالفات، والمتضمنة الإنذار الخطي والإنذار والغرامة المالية التي لا تزيد عن 300 ألف ريال والإيقاف لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو المنع من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة محدودة وفي الحالات الخطيرة يعاقب بالحرمان مدى الحياة".

قانوني: عقوبة الاتحاد لن تتجاوز الغرامة مليون ريال

المحمادي أكد في حديثه للشرق الأوسط أن هناك فرقًا بين الإداريين، البلوي والسعيد، وبين نادي الاتحاد ككيان ومجلس إدارة، حيث تختلف العقوبات لكل طرف بناء على دوره وتداخله في القضية.

وأوضح القانوني أنه لم يثبت تدخل رئيس الاتحاد أو نائبه في القضية مما يصب في مصلحة النادي، مضيفًا "حامد البلوي هو المدير التنفيذي للفريق ومشعل السعيد هو مدير الكرة، وكل ما يصدر عن المدير التنفيذي هو يمثل النادي بالتبعية، لهذا السبب سيحاسب بالنادي، حيث توضح الفقرة الثانية من المادة 64 بأنها تتمثل في توجيه إنذار خطي وغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال والحرمان من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد عن فترتين"

تابع "من وجهة نظري القانونية أن نادي الاتحاد سيغرم فقط ولن يمنع من التسجيل لسبب يتمثل في أن النادي يتمثل في الرئيس ومجلس الإدارة، فإذا كان مجلس الإدارة على علم بالمفاوضات فهنا النادي يعتبر شريكاً، بينما جميع ما حدث يظهر أن رئيس النادي ومجلس الإدارة ليس لهم علاقة بالموضوع وأنه تصرف فردي من الشخصين اللذين تم استدعاؤهما، وبالتالي فإن نسبة المشاركة غير موجودة إلا بنسبة بسيطة يعاقب عليها بحكم أنه من قام بالتفاوض هو المدير التنفيذي ومدير الكرة، وبالتالي سيكون التوجه للغرامة المالية".

ما هو موقف حمدالله من القضية؟



المحمادي أشار إلى أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لن تصدر أي قرار خاص بحمدالله، لأن ذلك من اختصاص فيفا، لكن دورها سيقتصر على رفع نتائج التحقيقات للاتحاد الدولي.



وأوضح القانوني أن موقف حمدالله في قضيته مع النصر المنظورة في فيفا سيتأثر سلبًا حال ثبت صحة التسجيلات التي جمعته بإداري الاتحاد.



إذ قال "

خطورة القضية أن تكون نتائج التحقيقات ضد اللاعب وإداريي الاتحاد حيث سيضعف موقف اللاعب في قضيته مع نادي النصر الذي يطالب بتعويض من اللاعب، إضافة إلى مسؤولية تضامنية على نادي الاتحاد".