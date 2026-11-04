"لن ينجح مع برشلونة والنصر أفضل خيار له" .. نجم الهلال السابق يحذر جواو فيليكس من العودة إلى أوروبا!

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20 مليون يورو تفصل العالمي عن تأمين نجمه

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سيطرت حالة من القلق على جماهير النصر في الأيام الماضية، بسبب الشكوك المتعلقة بمستقبل النجم البرتغالي جواو فيليكس وإمكانية عودته لأوروبا بعد انتشار تقارير عالمية تؤكد رغبة أندية كبرى بحجم برشلونة وريال مدريد للفوز بخدماته.

عقد النجم البرتغالي مع النصر ينتهي بنهاية يونيو 2027، أي في نهاية الموسم الجاري، بينما لا تزال إدارة النادي عاجزة عن استكمال مدة العقد التي تمتد إلى 4 مواسم بشرط سداد التزام مالي ضخم لناديه السابق تشيلسي، وهذا الأمر يبدو صعبًا في ظل بعض العوائق المالية والرقابة المشددة.

إلا أن الإعلامي السعودي متعب الهزاع، بعث برسالة اطمئنان لجماهير العالمي خلال برنامج "نادينا" على فضائية "MBC"، حيث شرح تفاصيل العقد والسبل الممكنة لضمان استمرار النجم البرتغالي في صفوف النصر.

وقال الهزاع: "جواو أفضل لاعب في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، ويستمر في التفوق خلال الموسم الحالي، عقد فيليكس لمدة 4 مواسم، منقسم إلى موسمين قضاهما بالفعل وتم تسديد قيمتهما من قبل النصر (30 مليون يورو)، الموسمان الآخران ملزمان للنصر واللاعب وقيمتهما 20 مليون يورو، بشرط تعديل راتب اللاعب إلى 12 مليون يورو بدلًا من 10 ملايين".

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وأضاف: "يحسب لمن تعاقد مع جواو فيليكس من النصر بنود هذا العقد، لأن راتبه حتى بعد الزيادة يقل بالنصف عن عدد كبير من المحترفين في دوري روشن، لدي معلومة أن الأمور تسير بطريقة إيجابية بين النادي واللاعب بشأن استمراره للموسمين المقبلين".

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وختم: "الحالة الوحيدة التي تجعل جواو يرحل عن النصر هي اتفاق الطرفين على عدم استكمال العقد، وهو أمر غير موجود من الجانبين، فالنادي يرغب باستمراره واللاعب أيضًا، يتبقى فقط المبلغ الذي سيتم دفعه لنادي تشيلسي وهو 20 مليون يورو، لتفعيل بند استكمال العقد بموسمين آخرين".

في سياق آخر، شدد بندر الرزيحان، نجم الهلال السابق، على أن استمرار جواو فيليكس بين صفوف النصر هو الخيار الأمثل للاعب والنادي، حتى لو وصلته عروض قوية من الدوريات الأوروبية، كما ذكرت تقارير صحفية.

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وقال الرزيحان خلال برنامج "المنتصف" على القناة الإخبارية السعودية: "جواو قيمته الفنية تحتاج إلى مجلدات لكنه لن يستطيع اللعب مرة أخرى في أندية مثل برشلونة وريال مدريد، لأن هذه الأندية أصبح رتمها مختلفًا تمامًا، فاللاعب الذي لا يقدم 50% هجوميًا ومثلها دفاعيًا لن يكون مفيدًا للفريق".

وأوضح: "أسوأ ما في جواو عندما يفقد الكرة، فهو دفاعيًا ضعيف للغاية ويخسر جميع الالتحامات، وإذا صحت الأخبار المتداولة حول رغبة أندية عالمية في التعاقد معه، فإن الأقرب لذلك أظنه إشبيلية الإسباني، لأنه أكبر العروض المقدمة له ماديًا وسيغادر إذا لم يجدد مع النصر وإن كنت لا أتمنى رحيله".

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وعند مقارنته النجم البرتغالي بمواطنه في الهلال روبن نيفيش، قال الرزيحان: "فيليكس يتميز عن نيفيش بعامل السن، فهو لم يتجاوز الـ26 من عمره ولا يزال قادرًا على العطاء لفترات طويلة".