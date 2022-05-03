لن ينتقل إلى برشلونة .. ليفاندوفسكي مستمر مع بايرن ميونخ

صدم أولي هونيس؛ رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني الفخري، نادي برشلونة الإسباني في صفقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة يستهدف ليفاندوفسكي وبايرن يريد استمراره

أكدت صحيفة "بيلد" الألماني في تقرير سابق لها، على أن هناك لقاء جمع بين وكيل المهاجم البولندي بيني زهافي، في مطعم بمدينة ميونخ، دون حضور ليفاندوفسكي، مع حسن صالح حميدتش وأوليفر كان كممثلين عن النادي، لمدة ساعتين ونصف.

بايرن ميونخ عرض على وكيل ليفاندوفسكي التجديد بنفس الشروط الموجودة في عقده القديم، ولكن وكيل ليفاندوفسكي لم يقبل بذلك، ولكن لن يرحل إلا بعد الموسم المقبل، حتى لو تلقى عروضًا خلال الفترة الحالية.

وفي نفس السياق، أكدت التقارير الصحفية، على أن برشلونة أبرز المهتمين بالتعاقد مع ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده في يونيو 2023، حيث التقى ماتيو أليماني المدير الرياضي، بوكيل أعمال اللاعب البولندي في برشلونة، لينقل له اهتمام النادي الإسباني به.

بايرن ميونخ يصدم برشلونة

هونيس قال خلال تصريحات مع شبكة "BR": "بنسبة 100%، أؤكد للجميع أن ليفاندوفسكي سيلعب مع بايرن ميونخ في الموسم القادم".

رئيس بايرن ميونخ الفخري واصل: "روبرت ليفاندوفسكي لديه عقد مع بايرن ميونخ، والأمر في غاية البساطة، اللاعب مستمر مع الفريق الموسم القادم".

تصريحات أولي هونيس جاءت كالصدمة على مسؤولي برشلونة، بالرغم من نفيهم تفاوضهم مع ليفاندوفسكي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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