لن يلعب أمام التعاون .. النصر يصدم جماهيره بشأن جوناثان

تعاقد النصر السعودي الأسبوع الماضي مع جوناثان رودريجيز مهاجم كروز آزول المكسيكي، وقد تم تقديم اللاعب بين شوطي مواجهة الفيصلي الأخيرة في الدوري السعودي وكان من المتوقع أن يلعب أمام التعاون في الجولة القادمة.

النادي أعلن أخبارًا سلبية لمشجعيه تتعلق بالمهاجم الجديد، إذ لن يتواجد في مباراة يوم الجمعة القادم في القصيم، وسيؤجل ظهوره الأول لما بعد التوقف الدولي القادم.

لماذا سيغيب جوناثان عن مباراة النصر والتعاون؟

النادي العاصمي كشف عبر حسابه الرسمي على تويتر إصابة المهاجم الأوروجواياني بفيروس كورونا (كوفيد 19)، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف الإصابة خلال الفحوصات الطبية الدورية التي يُجريها النادي للاعبيه قبل عودتهم للتدريبات الجماعية.

وبدد تويتر النصر أي قلق حول اللاعبين الآخرين سريعًا وعبر نفس التغريدة، إذ أكد أن نتائج جميع لاعبي الفريق الآخرين جاءت سلبية.

النصر يُحقق نتائج رائعة مؤخرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ فاز بمبارياته الخمسة الأخيرة وبات بعيدًا بنقطة واحدة فقط عن الشباب في المركز الثاني وبـ6 نقاط خلف الاتحاد في الصدارة.

من هو جوناثان رودريجيز مهاجم النصر الجديد؟

جوناثان يلعب كمهاجم ويُجيد التواجد في خانتي الجناحين الأيمن والأيسر كذلك، وقد بدأ رحلته مع كروز آزول في يناير 2019 بعدما انضم له من سانتوس لاجونا المكسيكي.

وقد سبق للاعب أن خاض تجربة قصيرة في أوروبا مع ناديي بنفيكا وديبورتيفو لاكورونيا لم يُحقق خلالها النجاح المنتظر وعاد إلى بلاده وناديه الأول بينارول، حيث انتقل منه عام 2016 إلى الدوري المكسيكي.

جوناثان لعب 11 مباراة في الدوري المكسيكي هذا الموسم سجل بها 3 أهداف، وقد أحرز الموسم الماضي 21 هدفًا وصنع 5 خلال 31 مباراة.

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