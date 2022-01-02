لن يعود لبرشلونة.. الكشف عن وجهة ميسي بعد نهاية رحلته في باريس

بعد انتصاف موسمه الأول في باريس سان جيرمان، بدأ الحديث حول مستقبل ليونيل ميسي يكثر، وعما إذا ما كان ليبقى في ملعب حديقة الأمراء أم يرحل بنهاية عقده الممتد حتى صيف 2023.

صحيفة "ميرور" بدورها تحدثت عن هذا الأمر، ونقلت أحدث تصريحات ميسي حول الوجهة الأقرب له إن قرر إنهاء مسيرته مع باريس سان جيرمان.

البرغوث الأرجنتيني قال "لطالما كان لديّ وهم القدرة على الاستمتاع والعيش في تجربة بالولايات المتحدة الأمريكية".

كما أضاف ميسي "أريد أن أعرف كيف يبدو هذا الدوري وكيف تبدو الحياة في أمريكا، أود ذلك لاحقًا في مسيرتي، لا أعرف إن كان سيحدث أم لا".

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أغلب الظن أن وجهة صاحب الـ33 عامًا التالية ستكون الانضمام إلى النادي المملوك لديفيد بيكهام، إنتر ميامي، وإن تواجدت منافسة مع نيويورك سيتي أيضًا في هذا الصدد.

في الوقت نفسه، اقترحت ميرور أن ميسي قد يفكر في اختتام مسيرته بصورة مختلفة بالعودة إلى الأرجنتين واللعب لناديه الأول، نيولز أولد بويز.

الغريب أنه تم استبعاد عودة ميسي مجددًا إلى برشلونة، وعلى الرغم من العلاقات القوية المتصلة بين الأرجنتيني والنادي الكتالوني حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان يتيح له التجديد لعام إضافي ثالث إن أراد، بالتالي قد تتأخر خطوته التالية حتى 2024.