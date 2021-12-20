لن يشارك أمام مايوركا .. تحديد موعد ظهور ألفيش مع برشلونة!

كشفت تقارير صحفية عن موعد المباراة الرسمية الأولى التي سيظهر فيها داني ألفيش في فترته الثانية مع النادي الذي لعب له الفترة الأكبر في تاريخه.

داني ألفيس عاد إلى برشلونة من جديد بعد أن رحل عن الفريق في صيف 2016 إلى يوفنتوس، ولعب لأكثر من نادٍ مثل باريس سان جيرمان وساو باولو.

وكان البرازيلي شارك لأول مرة بقميص برشلونة هذا الموسم منذ أيام في مباراة ودية ضد بوكا جونيورز في المملكة العربية السعودية بملعب مرسول، في كأس مارادونا.





متى سيظهر ألفيش رسميًا مع برشلونة؟

صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن برشلونة يجهز اللاعب البرازيلي للظهور أمام ليناريس ديبورتيفو في دور 32 من بطولة كأس الملك.

ومن المقرر أن تقام تلك المباراة في الخامس من يناير المقبل وستكون خارج الديار.

لماذا لن يظهر اللاعب أمام مايوركا؟

بحسب الصحيفة، فإن الرخصة الدولية للاعب ساو باولو السابق لن تصل في الوقت المناسب للتسجيل في مباراة مايوركا التي ستقام يوم الأحد، 2 يناير.

وفي هذا الحالة سيكون على اللاعب تخطي أول مباراة لبرشلونة في العام الجديد، والظهور أمام ليناريس ديبورتيفو يوم 5 يناير.

اقرأ أيضًا:

خاص | "برشلونة كان ميتًا وحولناه إلى مريض في العناية"

بعد تفشي فيروس كورونا .. الدوري الإنجليزي يحسم قراره النهائي