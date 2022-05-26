لن يسمح باستغلاله .. ريال مدريد يدخل سوق الانتقالات بشروطه الخاصة!

ريال مدريد في معضلة حقيقية منذ فشل التعاقد مع كيليان مبابي، والأندية الأوروبية تحاول استغلال وضع الفريق الملكي للخروج بأكبر المكاسب.

قرر نادي ريال مدريد الإسباني ألا يدخل في سباق كبير بحثًا عن صفقات يمكن أن تسد الفراغ الذي تركه فشل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

في الواقع، فإن كل طاقة ريال مدريد الآن مركزة على نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت أمام ليفربول الإنجليزي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية تؤكد أن تحركات ريال مدريد من الآن فصاعدًا في سوق الانتقالات ستكون مبنية على التأكد من أن يعرف اللاعب معنى وماهية اللعب مع النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد لن يقبل الرسائل المشفرة أو أي شيء من هذا القبيل من اللاعبين.

ويبدو أن ريال مدريد قد تعلم جيدًا من درس كيليان مبابي، ولن يثق مرة أخرى في كلمة شاب متقلب المزاج، مثلما حدث مع الفرنسي.

ما هي الخطوات التي سيقوم بها ريال مدريد؟

الصحيفة الإسبانية أكدت أن ريال مدريد وضع خارطة طريق واضحة المعالم، أبرز ما فيها عدم القيام بأي شيء مجنون في سوق الانتقالات.

خاصة وأن كل الأندية التي ترغب في البيع تعرف ما حدث مع ريال مدريد، والمال الذي يملكه النادي الملكي بعد فشل صفقة مبابي.

وفي مكاتب ريال مدريد يعرفون جيدًا أن ذلك قد يؤدي إلى دفع سعر أعلى من القيمة الحقيقية للاعبين، ولن يقوموا بذلك.

متى تجتمع إدارة ريال مدريد؟

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في عدة مناسبات خلال الموسم مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني حول ما يحتاجه الفريق في الموسم المقبل، وكان كل شيء خاضعًا لوصول مبابي.

ومن المقرر أن يقضي بيريز 48 ساعة مع ريال مدريد في باريس استعدادًا لنهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفريق وطاقم التدريب، لكن لن يكون هناك حديث عن سوق الانتقالات والتخطيط للموسم المقبل.

وسيعقد بيريز اجتماعًا مع أنشيلوتي عند العودة من فرنسا، وذلك قبل أن يذهب المدرب الإيطالي في عطلته بعد نهاية الموسم.

ما هي الصفقات التي يسعى لها ريال مدريد؟

ريال مدريد نجح بالفعل في إتمام التعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر، لذلك فإن الأولوية الآن التعاقد مع لاعب خط وسط.

وسيحاول ريال مدريد التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب نادي موناكو، بعد ويأمل أن يكون قادرًا على إتمام الصفقة سريعًا.

المركز الآخر الذي يسعى ريال مدريد إلى تدعيمه هو قلب الهجوم، وهو المركز الذي يحتاج إلى عمل خاص، لعدم تكرار التجارب السابقة التي لم تؤت ثمارها.

اقرأ أيضًا ..

مورينيو بطلًا من جديد .. لأن طائر العنقاء يولد دائمًا من بين الرماد!

فك عقدة ودوافع غير متوقعة .. نهائي الأهلي والوداد للتاريخ!

كلوب: لا أؤمن بالانتقام لكني أتفهم ما قاله صلاح!