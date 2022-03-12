"لن يستمر في مانشستر يونايتد" .. بوجبا يفاضل بين يوفنتوس وباريس

كشف المدرب الخاص لبول بوجبا أن لاعب خط الوسط سيغادر مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد انتهاء عقده.

وكان الفرنسي صاحب ال 28 عامًا، يريد بشدة الخروج من الفريق الإنجليزي، مع وجود أمثال يوفنتوس وباريس سان جيرمان في حالة تأهب قصوى مع انتهاء عقده في يونيو القادم.

وتحدث مدربه الخاص "مادي" إلى صحيفة "كالشيو ميركاتو" ليصرح أن متوسط الميدان الفرنسي بات قريبًا من مغادرة النادي في الصيف القادم.

ماذا قال مادي؟

في حديثه عن المستقبل القريب للاعب خط الوسط، قال مادي: "فيما يتعلق ببوجبا، في نهاية يونيو، لن يكون لاعبًا في مانشستر يونايتد".

وأضاف: "أعتقد أنه من المناسب له أن يبحث في مكان آخر، ربما يريد مانشستر أيضًا نفس الأمر، والشيء الأكثر منطقية هو الانفصال".

وتابع: "سيأتي الوقت للتغيير وتجربة تحديات وعواطف وبيئات جديدة لكل من بوجبا ومانشستر، وربما يكون كلاهما سعيدًا".

واختتم: "اللاعب البارز لا يضيع وقته في المسابقات الصغيرة، إنه يريد أن يكون متحمسًا للعب للحصول على الألقاب".

ما هي خيارات بوجبا؟

كشفت صحيفة "دايلي ميل" الشهر الماضي أن بوجبا سعيد بترك مستقبله مترددًا حتى نهاية الموسم، مع رفض الفرنسي وجود احتمالية بقائه.

ومع ذلك، يعمل النادي الفرنسي باريس سان جيرمان على جلب اللاعب في الموسم القادم لتعزيز صفوف الفريق.

كما يؤكد مدرب بوجبا الخاص مادي، أن يوفنتوس يظل أحد الأسماء المطروحة بقوة للتعاقد مع اللاعب من جديد.

حيث قال: "يمكن أن يعود بول إلى يوفنتوس".

وواصل: 'لديه علاقات جيدة مع البيانكونيري ولكن يمكن أن يكون أيضًا في باريس سان جيرمان".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

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