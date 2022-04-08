لن تُعاد المباراة .. بايرن ميونخ يهرب من العقوبة بعد اللعب بـ 12 لاعبًا

أكدت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونخ لن يتم خصم نقاط مباراته ضد فرايبورج من رصيده في الدوري الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كيكر"، والتي أكدت أن النادي البافاري سيحتفظ بنقاط المباراة عقب أن رفضت محكمة الاتحاد الألماني اعتراض فرايبورج.

وكان بايرن ميونخ قد لعب بـ 12 لاعبًا خلال المباراة التي أقيمت مطلع الأسبوع الجاري في الدوري الألماني على ملعب فرايبورج لعدة لحظات.

وتوقف اللعب بعد أن اعترض نجوم فرايبورج على الموقف، وتوجهوا لحكم اللقاء حتى أخرج اللاعب الزائد في صفوف بايرن ميونخ.

واعتبرت المحكمة أن الخطأ الذي حدث في المباراة يقع على عاتق الحكم، وليس بايرن ميونخ الذي كان كل نجومه مؤهلين لخوض المواجهة دون مشاكل.

وكان فولفسبورج قد أقصي من كأس ألمانيا بداية الموسم الجاري بسبب خطأ مشابه، عندما دفع بأكثر من خمسة تبديلات في مباراة واحدة ضد بروسين مونستر.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 66 نقطة بينما يقاتل فرايبورج على مقعد أوروبي في المركز الخامس بـ 45 نقطة.