لن تصدق .. سبب غريب دفع رئيس برشلونة لرفض ديفيس

برشلونة رفض التعاقد مع ألفونسو ديفيس.. ليعود ويساهم في فوز بايرن ميونخ عليه 8/2

رفض جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة منذ حوالي عام ونصف التعاقد مع ألفونسو ديفيس، قبل أن ينتقل الظهير الشاب إلى بايرن ميونخ.

وكان النجم الشاب أحد أهم عوامل انتصار بايرن ميونخ على برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منذ يومين.

وفي ذلك السياق، كشفت مصادر صحفية أن السبب الذي جعل رئيس نادي برشلونة يرفض التعاقد مع ديفيس هو أنه ليس ناضجًا بما فيه الكفاية.

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وقال أسطورة برشلونة ستويتشكوف إنه حاول لفت نظر بارتوميو إلى الظهير الأيسر الشاب ألفونسو ديفيس وهو يلعب بالدوري الأمريكي.

ولكن رد بارتوميو كان بالرفض القاطع لأنه كان يرى أن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا لم يكن ناضجًا بما يكفي للعب في برشلونة.

وبالإشارة إلى أن اللاعب من كندا، وهذا سيعني أن هناك جواز سفر غير أوروبي جديد سينضم إلى الفريق، أنهى بارتوميو المناقشة سريعًا.

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يذكر أن ألفونسو ديفيس قد حظي بإشادات الجميع عقب أدائه المميزة هذا الموسم وفي مواجهة برشلونة الأخيرة على وجه الخصوص.