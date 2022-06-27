لن تصدق .. ساديو ماني سبب رحيل ميسي عن برشلونة!

ميسي رفض تجديد عقده مع برشلونة بسبب ساديو ماني!

وفقًا لتقارير فرنسية، فإن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، رحل عن برشلونة في الصيف الماضي، بسبب فشل البلوجرانا بالتعاقد مع ساديو ماني جناح ليفربول آنذاك.

وأشار التقرير إلى أن ميسي دخل في مفاوضات مع النادي الكتالوني لضم ساديو ماني، قبل الانتقال إلى فرنسا بسبب المشاكل المالية للنادي في برشلونة والتى منعته من تسجيل عقد ميسي.

ميسي رهن تجديد تعاقده مع برشلونة، بالتعاقد مع ساديو ماني، لكن برشلونة فشل في الاتفاق مع ميسي على عقد جديد، ولم يتعاقد مع الجناح السنغالي كذلك.

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، والآن انتقل ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ.

ساديو ماني طلب ميسي للبقاء في برشلونة

وصرح باكاري سيسيه وكيل ماني لصحيفة راديو "مونت كارلو" الفرنسية: "في العام الماضي كان من الممكن أن ينتقل ماني إلى نادي برشلونة".

وأضاف سيسيه: "كان ليونيل ميسي هو الذي فرض إسم ساديو ماني على برشلونة من أجل تجديد تعاقده، لقد طلب ساديو ومدافع أرجنتيني للموافقة على البقاء في كامب نو".

وكشف سيسيه أيضًا أن باريس سان جيرمان كان مهتمًا بالتعاقد مع ماني هذا الصيف، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب رحيل المدير الرياضي ليوناردو.

وقال سيسيه: "باريس سان جيرمان طلب ساديو بالفعل، أجرى ليوناردو عدة اتصالات وناقشا خصوصيات وعموميات انتقال ساديو المحتمل في باريس سان جيرمان، لكن الأمر انتهى عند هذا الحد".

وسبق أن أبدى ميسي إعجابه بماني بإعلانه التصويت له للفوز بجائزة أفضل لاعب المقدمة من "فيفا" منذ ثلاث سنوات.

وقال ميسي: "إنه لأمر مخز أن نرى ماني يحتل المركز الرابع لكن أعتقد أنه كان هناك الكثير من اللاعبين الرائعين هذا العام. لهذا كان من الصعب اختيار لاعب معين".

وأضاف: "لكنني اخترت ساديو ماني كأفضل لاعب في الموسم لأنه لاعب أحبه حقق ماني عامًا رائعًا كان استثنائيًا لفريق ليفربول بأكمله لهذا السبب اخترته".

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