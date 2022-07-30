لن تصدق.. برشلونة لم يقم بأي صفقة إلى الآن في سوق الانتقالات!!

ماذا عن ليفاندوفسكي ورافينيا وكوندي؟

لا تنخدع كثيرًا بما يفعله برشلونة في سوق الانتقالات، النادي الكتالوني إلى الآن لم يبرم أي صفقة "معترف بها" من قبل لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وكذلك رابطة الليجا.

فرغم أن برشلونة أنفق إلى الآن 148 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية كأكثر الأندية دفعًا للأموال، إلا أنه لم يتمكن من تسجيل أي صفقة صيفية إلى الآن!.

يمكنك أن ترى ذلك عبر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني وبالأخص في خانة الانتقالات الخاصة بنادي برشلونة، والتي ستبدي لك بوضوح أن برشلونة إلى الآن لم يسجل أي صفقة.

لوائح الرابطة فيما يتعلق بقيد اللاعبين تفرض بعض القواعد المتعلقة بسقف الرواتب وفارق الأرباح قياسًا إلى المبالغ المدفوعة، وهو الأمر الذي قال رئيس الرابطة خافيير تيباس في تصريحاته مؤخرًا إن برشلونة "يجب عليه القيام بالكثير من العمل بشأنه".

وكان جوان لابورتا قد أدلى بتصريحات مؤخرًا لشبكة "سي بي إس سبورتس" وتطرق إلى هذا الأمر.

وقال لابورتا: "فيما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد، أعتقد أن الرابطة ستقدر العمل الذي نقوم به، وسنحاول من طرفنا فعل كل ما يلزم للالتصاق بالقواعد".

وسيبدأ الدوري الإسباني بشكل رسمي في الثاني عشر من أغسطس الجاري، أي بعد أقل من أسبوعين، بينما سيفتتح برشلونة مبارياته على ملعب كامب نو أمام رايو فاييكانو يوم الثالث عشر من أغسطس، مدة أسبوعين قد لا تكون كافية لإنجاز كل العمل وإدخال برشلونة للموسم الكروي المقبل بكل لاعبيه.. ولكن جمهور البلوجرانا يعرف جيدًا أن لابورتا يمكن الوثوق به، خصوصًا بعد سوق انتقالات لم يحلم به أكثر المتفائلين بالنسبة للنادي الكتالوني.. ولكن يظل سوق انتقالات ينتظر التفعيل الرسمي!.