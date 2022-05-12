لن تتوقف عن الضحك.. مطاردة كوميدية بين لاعب ليفربول وسارقي ميدالية الأبطال

أفصح لاعب وسط ليفربول السابق، سيناما بونجولي، عن قصة كوميدية حدثت بعد تتويج الريدز بدوري أبطال أوروبا عام 2005، فيما يعرف ببطولة "ليلة إسطنبول".

حينها تغلب ليفربول على العملاق الإيطالي إي سي ميلان بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل 3-3 في شوطيها الأصليين والوقت الإضافي.

وعاد ليفربول آنذاك في النتيجة من بعيد بعدما كانت تشير إلى تقدم ميلان 3-0 وانتهاء الأمر إكلينيكيًا، إلا أن رجال المدرب رافا بينيتيز قلبوا الطاولة تمامًا.

بونجولي يتذكر كيف تمت سرقة ميدالية هذه البطولة منه ومن 6 لاعبين من ليفربول بينما كان هناك توقف دولي.

عصابة في المدينة استهدفت شقق هؤلاء اللاعبين الستة وقاموا بسرقة هذه الميداليات الذهبية، ولكن موقفًا مضحكًا حدث مع أحد اللاعبين آنذاك، يؤكد سيناما أنه كلما يتذكره يضج بالضحك.

مطاردة كوميدية

هذا اللاعب هو محمد سيسوكو، والذي كان يسكن في نفس البناية التي يسكن فيها سيناما بمدينة ليفربول.

منح سيناما مفتاح شقته لسيسوكو وذهب لقضاء بعض شأنه، لكنه شاهد كيف أن الخاطفين اقتحموا الشقة ورآهم سيسوكو.

وبدلًا من أن يتحفظ عليهم فورًا، ركض ليجد شيئًا يحمي به نفسه أولًا، حينها كان السارقون قد ظفروا بما أرادوا وبدؤوا في الفرار.

سيناما يقول في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو" عن منصة المراهنات "لادبروكس": "كنت في الطابق العلوي ورأيتهم يهربون و(مومو) سيسوكو يركض وراءهم بعد أن جلب شيئًا ليحمي به نفسه، الأغرب أنه ذهب إلى المصعد لينتظر فتحه بينما كانوا هم في الأسفل، حين كان سيسوكو قد وصل إلى الطابق الأرضي، كانوا قد اختفوا من فترة طويلة".

ويضيف: "على كل حال هي ليست قصة لطيفة، أن يحدث هذا لك أمر سيئ، كنت سعيدًا فقط لأن أحدًا لم يصب بأذى وأن هؤلاء الرجال كانوا قد رحلوا بينما سيسوكو يحاول استقلال المصعد، إنها قصة حقيقية تجعلني كلما تذكرتها أضحك كثيرًا، حتى وقتنا الحالي".

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