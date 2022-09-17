"لن أقدم الأفضل من دكة البدلاء" .. هل بدأ بيريرا تمرده على دياز؟

تصريحات مثيرة من النجم البرازيلي

يبدو أن صبر ماتيوس بيريرا على وضعه في الهلال بدأ ينفذ، إذ خرج اللاعب بتصريحات مثيرة عن جلوسه على دكة البدلاء عقب مباراة الأمس أمام الوحدة في دوري روشن السعودي.

الهلال قد هزم الوحدة يوم أمس ضمن رابع جولات الدوري السعودي بثلاثة أهداف دون رد في الرياض، وقد بدأ بيريرا المباراة على مقاعد البدلاء وشارك في الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ66، بدلًا من أندريه كاريلو.

بيريرا انضم للهلال في صفقة قياسية في الدوري السعودي صيف 2022، حيث دفع النادي العاصمي لأجله ما يقرب من 18 مليون يورو، لكنه رغم ذلك لم يُقدم الأداء المأمول في الموسم الماضي وكانت هناك أحاديث عن إمكانية رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفي.

إيقاف الهلال عن القيد فترتي انتقال مما يعني استحالة تعويض بيريرا حال رحيله لعب دورًا مهمًا في بقائه هذا الموسم ومنحه فرصة أخرى لإثبات أحقيته بارتداء القميص الأزرق.

وقد لعب البرازيلي أول مباراتين في الدوري السعودي أساسيًا لكنه جلس بعدها على دكة البدلاء أمام الفتح والوحدة، وكذلك خلال مواجهة الزمالك في كأس لوسيل بالدوحة.

بيريرا تحدث بعد لقاء الأمس قائلًا لقنوات شركة الرياضة السعودية "بداية المباراة كانت صعبة نظرًا لأداء الوحدة الجيد، الأهم كان تحقيق الفوز وقد حدث، أشكر زملائي على جهدهم ولعبهم اللقاء كأنه نهائي، لا هدف لنا سوى مواصلة حصد الانتصارات والنقاط".

Shahid Shahid

بيريرا وجه بعد ذلك رسالة مباشرة للمدرب دياز، إذ قال حول مستواه "لن أستطيع مساعدة زملائي وتقديم أفضل ما لدي من دكة البدلاء، موسمي الأول كان صعبًا خاصة مع مواجهتي لظروف خاصة جعلت الأمور أصعب، تحررت من أشياء كثيرة هذا الموسم".

أتم "سأبذل قصارى جهدي حين أتواجد في الملعب وأحاول مساعدة زملائي على تحقيق الفوز".

كلمات صاحب الـ26 عامًا قد تُفهم على أنها بداية تمرده على قرار دياز إجلاسه على دكة البدلاء، خاصة في ظل تراجع أداء بعض العناصر الأساسية وعلى رأسها سالم الدوسري والذي مازال يلعب أساسيًا رغم ذلك ورغم اعتراضه غير الجيد على قرار دياز تغييره وإخراجه من الملعب خلال مواجهة الفتح.

يُشار إلى إنتاج بيريرا في الموسم الماضي كان مؤثرًا وغزيرًا رغم مستواه الفني الأقل من المطلوب، حيث لعب 21 مباراة في الدوري السعودي سجل خلالها هدفين وصنع 11 مما وضعه على رأس قائمة صناع الأهداف في البطولة.