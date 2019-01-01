لندن تتفوق على موسكو وأسطنبول في صراع ملاعب دوري الأبطال

توتنهام يرجح كفة عاصمة الضباب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصبحت العاصمة الإنجليزية، لندن، أكثر المدن احتضانًا لمباريات دوري أبطال أوروبا في أكبر عدد من الملاعب المختلفة.

ويفتتح توتنهام الإنجليزي مواجهاته الأوروبية أمام مانشستر سيتي في ذهار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت الديوك قد خاضت أول لقاء محلي لها عقب افتتاح الملعب بالفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي.

وتمتلك لندن 6 ملاعب احتضنت مباريات في مسابقة دوري الأبطال، ويمبلي والذي استضاف مباريات توتنهام، وملعب وايت هارت لين معقل توتنهام السابق.

لوحة فنية رائعة من جماهير توتنهام 😍 pic.twitter.com/ab6q5t3aTD — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 9, 2019

وكذلك ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي، وهايبرري والإمارات ملعبي أرسنال، وأخيرًا ملعب توتنهام الجديد، الذي تقام عليه مباراة اليوم.

وتعد مدينيتي اسطنبول عاصمة تركيا وكذلك موسكو عاصمة روسيا، ثاني أكثر المدن امتلاكاً لملاعب استضافت مباريات بدوري الأبطال برصيد 5 ملاعب.

وتأتي أثينا العاصمة اليونانية في المركز الثالث برصيد 4 ملاعب استضافت مباريات دوري الأبطال.

بداية ملحمة دوري أبطال أوروبا 🔥 pic.twitter.com/6hhY5ryMwk — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 9, 2019

وسيقام نهائي النسخة الحالية على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد الإسباني الجديد.