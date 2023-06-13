لم ينجح النصراويون في خطف قلبه! .. أندرسون تاليسكا يختار الجمهور الأفضل

البرازيلي قضى عامين مع النصر، لكن جمهوره لم ينجح في أن يكون الأفضل في نظره بعد

يبدو أن جماهير النصر السعودي لم تنجح بعد في خطف أنظار البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب الفريق، إذ لم يقع اختياره عليها لتكون الأفضل بالنسبة له في العالم.

البرازيلي قضى عامين مع جمهور العالمي، منذ أن انضم للفريق في صيف 2021م، قادمًا من الدوري الصيني، لكن قلبه لا يزال معلقًا بالجماهير التركية.

وقال تاليسكا، في تصريحاته لإذاعة "Fora-de-jogo" البرازيلية، بحسب ما ترجم عنها حساب "VIVA SPORT" المهتم بالكرة البرازيلية: "الجماهير التركية هي الأفضل في العالم بالنسبة لي، هناك الجمهور يتفاعل معك طوال المباراة".

لاعب النصر سبق أن لعب في الدوري التركي لمدة عامين، ممثلًا بشكتاش، بدايةً من صيف 2016م، ورغم مرور خمسة أعوام على رحيله عنه إلا أنه لا يزال متعلقًا بالجماهير التركية.

لكن هذا لا يمنع أن تاليسكا ربطته علاقة قوية سريعة بجمهور النصر منذ اليوم الأول، في ظل تعمده استفزاز الغريم المباشر الهلال في مختلف المناسبات، تهكمه الشهير "ها ها ها أنا نصراوي"، في إشارة لرفضه تمثيل الهلال، الذي فتح خط مفاوضات معه لأشهر، لكنه في الأخير استجاب لعرض النصر سريعًا فور اقتحام مسؤولي العالمي مفاوضات الزعيم.