لم ينجح أحد، أتالانتا يسقط ويمنح يوفنتوس المزيد من الهدايا

نادي أتالانتا يسقط أمام نظيره فيرونا في لقاء الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

وقع نادي أتالانتا اليوم في فخ التعادل أمام نظيره فيرونا في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي ليقرب يوفنتوس خطوة جديدة من الفوز بالبطولة.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، عقب أن كانت كتيبة جاسبريني قد تقدمت في بداية الشوط الثاني.

شهد الشوط الأول محاولات من كلا الفريقين للتسجيل لكن دون فائدة، لينتهي بالتعادل السلبي دون أهداف.

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ومع بداية الشوط الثاني سجل دوفان زاباتا الهدف الأول للضيوف من خطأ ساذج للدفاع، ولم يتوان النجم الكولومبي في تسجيل الكرة بشباك أصحاب الأرض.

وجاء التعادل عن طريق اللاعب ماتيو بيسينا المطلوب للعودة لميلان من جديد، في الدقيقة الـ 59، بعد أن تابع الكرة التي سقطت من يد حارس أتالانتا داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد أتالانتا للنقطة رقم 71 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي خلف إنتر الذي يملك نفس الرصيد.

جدير بالذكر أن إنتر سيواجه روما مساء الغد في العاصمة الإيطالية، وقد يقترب من حسم المركز الثاني لصالحه.