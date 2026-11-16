"لم يكن جزءًا من تلك الفترة".. مدرب النرويج غاضب من استجواب هالاند في اتهامات مانشستر سيتي!

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أعرب مدرب النرويج ستاله سولباكن عن غضبه بعد توجيه أسئلة إلى إيرلينج هالاند بشأن قضية المخالفات المالية المستمرة لمانشستر سيتي. وعقب فوز النرويج على ويلز السبت، تحدث المهاجم غزير الأهداف للمرة الأولى عن اتهامات الدوري الإنجليزي الممتاز الـ115، ما دفع مدربه في المنتخب إلى الدفاع عنه بشدة.

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سولباكن ينتقد تركيز الإعلام على هالاند

أعرب سولباكن صراحة عن استيائه الشديد بعدما شاهد مهاجمه النجم يواجه أسئلة مكثفة بشأن إدانة مانشستر سيتي بارتكاب أكثر من مئة مخالفة للوائح المالية الصارمة في كرة القدم الإنجليزية. وشدد المدرب على عبثية توجيه هذه الأسئلة، مشيرًا إلى أن إيرلينج هالاند لم يكن حتى لاعبًا في ملعب الاتحاد خلال الفترة المحددة التي يشملها التحقيق حاليًا.

وقال سولباكن لـTV 2: «ينبغي توخي الحذر. نحن نؤيد الشفافية، وأن يُسمح لكم بطرح الأسئلة التي تريدونها. لكن عليكم تذكّر أنه أحد أكبر نجوم العالم، وكل ما يقوله ينتشر في أنحاء العالم. لم يكن جزءًا من الفترة التي يخضعون للتحقيق بشأنها. ومع ذلك، تظهر صورته في 90% من المواد المتعلقة بالقضية. هذا جنون».

المدرب يدافع عن صمت نجمه بشأن قضية سيتي

تحدث سولباكن عن الصمت الذي يسود غرفة ملابس مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن رودري لا يزال اللاعب الوحيد الذي تناول الموقف المستمر علنًا. ودافع المدرب عن الطريقة الخاصة التي يتعامل بها نجمه مع الجدل، معتبرًا أن نهجه المختلف متجذر في خلفيته الإسكندنافية.

وقال: «لم يتحدث أي لاعب من مانشستر سيتي عن تلك القضية، باستثناء رودري. وانتهى الأمر إلى فوضى، إذ دافع عن ناديه وربما قال شيئًا أو شيئين لم يكن ينبغي له قولهما. ثم تتفاقم الأمور. هالاند يفعل شيئًا لا يفعله غيره لأنه ينحدر من الثقافة النرويجية ويفهم آليات الأمور». وذكّر سولباكن وسائل الإعلام أيضًا بأنه رغم صدور حكم، فإن الإجراءات القانونية مستمرة، قائلًا: «لقد أُدينوا ووُجهت إليهم اتهامات، لكن يحق لهم الاستئناف».

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هالاند يكسر صمته بشأن الحكم في قضية سيتي

اعترف هالاند نفسه بأنه وجد صعوبة في مناقشة الأمر عندما سُئل عنه بعد فوز النرويج 3-1 في أوليفال. ورد المهاجم في البداية بسرد الأندية المختلفة التي لعب لها خلال السنوات التي يُزعم أن سيتي ارتكب فيها المخالفات، مؤكدًا عدم ضلوعه في تعاملات النادي الإدارية السابقة.

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وأوضح هالاند: «هذا سؤال أجد بعض الصعوبة في الإجابة عنه. إنها قضية بين الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي. فهل ينبغي لي أن أجيب عنه؟ من الصعب الإجابة عندما لا أعرف الكثير. بصراحة، لم أقرأ الكثير عنها. تركيزي منصبّ على تقديم أداء جيد مع مانشستر سيتي». وعندما سُئل بإلحاح عما إذا كان الوضع يؤثر في مستقبله، أضاف: «أفهم الآن أنكم تريدون عنوانًا صحفيًا هنا، لكن... كما قلت، وقّعت عقدًا طويلًا في 2022. وفي 2022، اتخذت خيارًا جيدًا نسبيًا عندما انتقلت إلى سيتي. يمكننا جميعًا أن نقول ذلك معًا. وأنا نفسي أقول ذلك عندما أنظر إلى الألقاب التي فزت بها، وكيف تطورت، داخل الملعب وما إلى ذلك».

حماية النجم على المستوى الدولي

كشف سولباكن أنه تدخل سابقًا لإبعاد هالاند عن وسائل الإعلام، لتجنب نوع «الفوضى» الذي شهدته مؤتمرات صحفية أخرى شارك فيها لاعبون من سيتي. ويرى أن الضغط على المهاجم للإجابة نيابة عن إدارة النادي في غير محله، وقد يكون ضارًا بالنظر إلى حساسية النزاع القانوني.

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وقال سولباكن: «أعتقد أن عليكم تفهّم الجانب الآخر، وما كان سيحدث لو قال كلمة واحدة خاطئة في تلك القضية. أنا من قررت ألا يلتقي بالصحافة في المرة الماضية. قلت له: ’لا ينبغي لك فعل هذا. عليك الابتعاد تمامًا‘. لأن القضية شديدة التأزم».