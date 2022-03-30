لم يكن البكاء من أجل المونديال فقط .. وفاة فجعت بلماضي أمام الكاميرون

عاش جمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، ليلة قاسية أمس الثلاثاء، بعد فشل منتخب بلاده في التأهل لكأس العالم قطر 2022، لكن ليس هذا السبب الوحيد لما عاشه المدرب من حزن.

سيناريو غريب يطيح بالجزائر:

بالأمس استضافت الجزائر، منتخب الكاميرون، في إياب المباراة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

محاربو الصحراء دخلوا المباراة بأفضلية الفوز في الذهاب - خارج الأرض - بهدف نظيف، لكن هذا الهدف لم يكن كافيًا.

الضيوف افتتحوا مباراة الإياب بهدف في الدقيقة 22 عن طريق إيريك ماكسيم، لتتساوى كفة الفريقين، ويتم اللجوء للأشواط الإضافية.

الدقيقة 118 شهدت انفجار ملعب مصطفى تشاكر من الفرحة بعد إحراز أحمد توبة هدف لأصحاب الأرض، والذي كان كافيًا لوصول الجزائريين لمونديال قطر، لكن في الدقيقة 4+120، سجل كارل توكو إيكامبي هدف الفوز للكاميرون، ليصعد بها إلى المونديال، ويضيع حلم الجزائر في دقائق معدودة.

وفاة فجعت بلماضي أمام الكاميرون:

عقب هدف الكاميرون الثاني، جلس بلماضي أرضًا وظل يبكي بحسرة على ضياع حلمه الذي كان قريبًا منه، لكن الصحافة الجزائرية كشفت عن سبب آخر لبكاء المدرب.

وفقًا لعديد الصحف الجزائرية، منها "النهار" فإن عمة بلماضي، والتي تُدعى "يمينة" قد وافتها المنية مساء الأمس أيضًا.

مدرب الجزائر أكد خبر الوفاة في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لكن لم يتأكد لنا ما إذا كانت الوفاة وقعت إثر سكتة قلبية بعد إحراز الكاميرون الهدف الثاني كما أشارت بعض التقارير أم لا.

إخفاقات تلاحق الجزائر منذ 2019:

في عام 2019، توج المنتخب الجزائر بطلًا لكأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1990.

ومنذ ذلك الحين، ودع محاربو الصحراء كأس إفريقيا 2021 من دور المجموعات بشكل مفاجئ، بجانب فشل الصعود للمونديال، لكن قبل ذلك كانوا قد توجوا أبطالًا لكأس العرب قطر 2021.

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