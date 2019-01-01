لم يكتفِ بعد.. جوارديولا يخصص 80 مليون يورو للميركاتو المقبل

من أجل فان بيساكا وتشيلويل.. بيب جوارديولا يطالي إدارة مانشستر سيتي بتجهيز 80 مليون يورو للميركاتو الصيفي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن بيب جوارديولا قد وضع تصورًا لما سوف يحدث خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة منذ الآن.

وكان مانشستر سيتي قد أعطى المدرب الإسباني ميزانية مفتوحة منذ توليه قيادة السيتيزينز، في حقبة بدأت منذ صيف العام 2016.

وعلى الرغم من اكتمال جميع مراكز الفريق، إلا أن بيب جوارديولا يرى ضرورة دخول مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ فبراير ٢٠١٩

وحسب عدد من الصحف في إنجلترا، فإن جوارديولا يريد التعاقد مع كل من مدافع كريستال بالاس فان بيساكا الذي قدم مستويات رائعة هذا الموسم.

ولم يتوقف جوارديولا عند بيساكا فقط، حيث وضع اسم بن تشيلويل لاعب ليستر سيتي، ومن المتوقع أن يكلف الأول خزينة النادي ما يقارب 50 مليون يورو، وأن يكلف الثاني حوالي 30 مليون يورو.

رسالة إلى بيب جوارديولا.. حتى لا يضحك عليك التاريخ مرة أخرى

يذكر أن بيب جوارديولا كان قد تعاقد مع النجم الدولي الجزائري رياض محرز كآخر صفقة أجراها، وذلك في موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة.