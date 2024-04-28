لم يستطع فعله سوى ريال مدريد قبل 14 عامًا .. إنجاز تاريخي لنوتينجهام فورست أمام جوارديولا!

رقم مذهل للفريق الإنجليزي أمام المدرب الإسباني

رغم خسارته ذهابًا إيابًا في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، إلا أن فريق نوتينجهام سيتي حقق إنجازًا تاريخيًا أمام المدرب الإسباني بيب جوارديولا لم ينجح في تحقيقه سوى ريال مدريد قبل 14 عامًا.

السيتي هزم مستضيفه بهدفين نظيفين وواصل مطاردة آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي، حيث الفارق بينهما نقطة واحدة مع بقاء مباراة مؤجلة للوصيف ستضعه في الصدارة حال استطاع الفوز بها، ولكن الملاحظ أن نوتينجهام فورست كان صاحب العدد الأكبر من التسديدات خلال اللقاء.

هذا التفوق في التسديدات لم يكن سوى تكرار لما حدث في الذهاب، حيث تفوق الضيوف في ملعب الاتحاد بـ10 تسديدات مقابل 7 للسيتي، وقد تفوقوا كذلك في ملعبهم، سيتي جراوند، اليوم بـ14 تسديدة مقابل 11 للاعبي جوارديولا.

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حساب أوبتا للإحصائيات أوضح أن ذلك الإنجاز، التفوق على فريق يُدربه جوارديولا ذهابًا وإيابًا في التسديدات، لم يفعله سوى ريال مدريد خلال موسم 2009-2010، حين كان المدرب يتولى مهمة تدريب برشلونة.

المثير للدهشة أن ريال مدريد لم يكن أحسن حظًا من الفريق الإنجليزي، إذ رغم تفوقه في التسديدات خلال المباراتين إلا أنه خسرهما، الأولى في كامب نو بهدف نظيف والثانية في سانتياجو بيرنابيو بهدفين دون رد.