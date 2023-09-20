"لم يربطني أحد ولم أكن تحت تأثير المخدرات".. كلوب يحسم موقفه من تدريب ألمانيا

مدرب ليفربول يعلن وفاءه

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول عن التقارير التي ربطته بتدريب منتخب ألمانيا خلفًا للمدرب المقال هانزي فليك.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "آر تي إل": "أنتمي هنا إلى ليفربول حاليًا ومكثت 8 أعوام وأعرف جيدًا العلاقة التي تربطني بهذا المكان".

وأردف: "لقد وقعت عقدًا يقضي باستمرار بقائي هنا، لم أكن تحت تأثير المخدرات أو يربطني أحد كي أقوم بذلك، لقد قمت بذلك بإرادتي الكاملة، ولذلك لا يناسبني العرض".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد أن الأحاديث التي تتطرق إلى موافقة يوليان ناجلسمان على تدريب منتخب ألمانيا تبدو منطقية، مشيرًا إلى أن المدرب الشاب أثبت كفاءته خلال السنوات الماضية.

وأضاف: "عامل السن؟ لا يحكم كل شيء وفق هذه الأمور، لقد أثبت خبراته لمدة 7-8 أعوام، هناك آخرون لديهم خبرة 40-45 عامًا لكن الأمور لا تسير دائمًا هكذا".