لم يحلموا به في الماضي والآن يرفضونه.. نادٍ آخر يغلق أبوابه أمام رونالدو!

الحاصل على الكرة الذهبية في 5 مناسبات في وضعية مهينة!

لا يزال مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو في مهب الريح، في ظل استمرار وكيله جورجي مينديش في البحث عن نادٍ له وسط رغبة البرتغالي في الرحيل عن صفوف فريق ملعب أولد ترافورد.

لكن الأمر بات مهينًا في الآونة الأخيرة مع كل نادٍ يرفض رونالدو، قبل أيام كنا قد سمعنا بوضوح عن رفض بوروسيا دورتموند ضم اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات، ويبدو أن الرفض سيكون من أندية على نفس المستوى من القوة في الوقت الحالي داخل أوروبا!.

أولمبيك مارسيليا آخر رافضي رونالدو، وفقًا لموقع "آر إم سي سبورتس" الفرنسي الرياضي، فإن مينديش عرض رونالدو على مارسيليا، الذي لا يجد في الوقت الحالي أي رغبة في ضمه.

وكان هناك وسم على تويتر في الأسابيع الأخيرة بعنوان "#RonaldOM" وهو يشير إلى شعار أولمبيك مارسيليا عبر أول حرفين منه، مدمج في اسم رونالدو.

لكن يبدو أن هذه آمال بعض المشجعين، لأن الموقع الفرنسي ينفي بشكل قاطع وجود أي نية من مسؤولي مارسيليا في الحصول على توقيع اللاعب البرتغالي الأسطوري.

يذكر أن رونالدو يعاني من بداية كارثية مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بهزيمتين متتاليتين في أول مباراتين بالدوري، ومع الغياب الأكثر كارثية عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، تبدو طموحات نجم بحجم رونالدو في مهب الريح إذا كتب عليه الاستمرار في ملعب أولد ترافورد.

ورفض رونالدو في هذا الميركاتو من عديد الفرق، بدءًا من بايرن ميونخ الألماني ونابولي الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني مرورًا بالثنائي برشلونة وريال مدريد وفقًا للعديد من التقارير الصحفية.