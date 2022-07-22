لم يُحققه غيره .. إنجاز مذهل للهلال في دوري المحترفين السعودي

النصر والاتحاد والأهلي والشباب عجزوا عما حققه الهلال في تاريخ دوري المحترفين

تُوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة السابعة منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008-2009، وقد حقق النصر الفوز باللقب 3 مرات، وفازت به أندية الأهلي والاتحاد والشباب والفتح مرة واحدة.

الهلال لم يكتف بالفوز بنصف نسخ دوري المحترفين للتأكيد على أنه سيد تلك الحقبة الزمنية في تاريخ كرة القدم السعودية، بل أضاف إنجازًا جديدًا مذهلًا.

ما هو إنجاز الهلال الذي لم يُحقق أي فريق غيره في دوري المحترفين؟

الهلال هو الفريق الوحيد في دوري المحترفين السعودي الذي أنهى جميع مواسمه الـ14 في واحد من المراكز الخمسة الأولى، وهو إنجاز لم ينجح في تحقيقه أي من الأربعة الآخرين المصنفين ضمن كبار الدوري السعودي.

النصر يأتي ثانيًا خلف الهلال من ضم مجموعة الكبار، إذ غاب 3 مرات فقط عن المراكز الخمسة الأولى، فيما غاب الشباب والأهلي 4 مرات، ويُعد الاتحاد صاحب السجل الأسوأ بغيابه لـ5 مواسم.

وكان أسوأ مركز حققه الهلال في دوري المحترفين هو الثالث، وقد أنهى به موسمي 2011-2012 و2014-2015.

7 أندية وسط تقتحم مراكز الخماسي الكبير

صحيفة الرياضية التي نشرت التقرير حول إنجاز الهلال أفادت أن 7 أندية من مجموعة الوسط نجحت في اختراق منطقة الخماسي الكبير وأنهت موسم واحد على الأقل في دوري المحترفين السعودي ضمن المراكز الخمسة الأولى في جدول الترتيب.

الاتفاق والتعاون كانا الأفضل في تلك المجموعة، إذ استطاعا إنهاء الموسم في مركز من الخمسة الأوائل 4 مرات، بعدها جاء الفتح بثلاثة مرات، ثم الوحدة مرتين، وأخيرًا الفيصلي والرائد وضمك مرة واحدة.

يُشار إلى أن الهلال تُوج بالدوري السعودي 4 مرات آخر 5 مواسم، وقد أفلت منه موسم 2018-2019 الذي فاز به النصر.

اقرأ أيضًا |

النصر يحدد موقفه من العرض المكسيكي لضم موري

هل سيرحل؟ الغموض يحوم حول مصير مادو مع النصر

كاسيميرو: باريس سيتخلص من نيمار؟ نحن نريده في ريال مدريد!