لم يجلس في مكانه المفضل بالحافلة فرفض خوض مباراة دوري الأبطال

واقعة هي الأكثر غرابة في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا كان بطلها إيمانويل دينيس لاعب كلوب بروج.

كشفت تقارير صحفية اليوم عن واقعة غريبة للغاية للاعب فريق كلوب بروج البلجيكي إيمانويل دينيس نجم منتخب نيجيريا.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن اللاعب غادر حافلة الفريق غاضبًا قبل ساعات من مواجهة بوروسيا دورتموند في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وكان سبب غضب اللاعب هو عدم جلوسه في مكانه المفضل في الحافلة، لذلك لن يكون متاحًا في مباراة الليلة التي تقام في ألمانيا.

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وخرج المدير الفني للفريق فيليبي كليمون وأكد أن اللاعب تم استبعاده من مواجهة الفريق المقبلة لأسباب انضباطية دون أن يكشف عن التفاصيل.

ويعد إيمانويل من أهم عناصر بروج حيث سبق له التسجيل مرتين في مواجهة ريال مدريد بالعام الماضي من البطولة نفسها.

وقام الفريق بالتدرب يوم الإثنين على ملعب سينجال إيدونا بارك الخاص ببروسيا دورتموند استعدادًا للقاء مساء اليوم.

جدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند يحتل صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا بينما يحل كلوب بروج في المركز الثالث بفارق نقطتين.