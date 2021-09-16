لم يجدوا شيء فسرقوا ميدالية دوري الأبطال واليورو.. محنة نجم تشيلسي!

قصة لا تحدث كثيرًا..

ناشد نجم تشيلسي ريس جيمس مجتمع كرة القدم أن يساعده في إيجاد سارقي منزله الذين استولوا على الميدالية الذهبية لدوري أبطال أوروبا والفضية ليورو 2020 الخاصة به.

وتعرض منزل الظهير الأيمن للبلوز إلى السطو يوم 14 سبتمبر خلال وجود اللاعب خارج العاصمة لندن، حيث كان في روسيا لمواجهة زينت في دوري أبطال أوروبا رفقة كتيبة توماس توخيل.

صاحب الـ21 عامًا نشر أربعة مقاطع تحتوي على لقطات من الكاميرات المحيطة بالمنزل وترصد اللصوص أثناء قيامهم بالسطو على منزله، وحثّ الجماهير على مساعدته للقبض عليهم.

وكتب جيمس عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "اقتحمت مجموعة من اللصوص منزلي أثناء وجودي مع تشيلسي بمباراة زينت وقاموا بحمل خزنة ثقيلة تحتوي على أشياء شخصية لي".

كما أضاف "لم أحتفظ أبدًا بالمجوهرات في منزلي، لكن ما كان في الخزنة هو الميدالية الذهبية لدوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي، والفضية ليورو 2020".

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وواصل "إنها ألقاب لا يمكن سلبها مني أبدًا سواء امتلكت الميداليات أم لا، أناشد الجميع مساعدتي في التعرف على هؤلاء الأفراد الذين لن يكونوا قادرين على الراحة أبدًا مع تزايد الأدلة ضدهم".

وأتم "لم يكن أحد موجودًا أثناء دخولهم المنزل لحسن الحظ، على كل حال أنا بخير، وآمل أن نتمكن معًا من القبض على هؤلاء الأفراد وإقامة العدل عليهم".

هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها التي تحدث للاعبي كرة القدم، وآخر اللقطات الشهيرة كانت اقتحام منزل آنخيل دي ماريا في باريس أثناء إحدى مباريات فريقه في الليج آ.