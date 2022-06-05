وقع في فخ الخصم .. دي سوزا يتسبب في أزمة جديدة للأهلي

قضية جديدة ينتصر فيها دي سوزا

كشف القانوني أحمد الشيخي، عن أزمة جديدة للنادي الأهلي سببها البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الفريق السابق، بسبب مستحقاته القديمة لدى الفريق السعودي.

ما هي تفاصيل أزمة الأهلي ودي سوزا

دي سوزا كان لاعبًا في صفوف النادي الأهلي، قبل أن يفسخ عقده بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية، وينتقل للعب في بشكتاش التركي عام 2020.

وحصل جوزيف على قرارًا من الاتحاد الدولي "فيفا"، يُلزم الأهلي بدفع مبلغ 4 ملايين و800 ألف يورو، كتعويض له بسبب تأخر مستحقاته المالية.

ولم تنجح إدارة الأهلي في حل أزمة مستحقات جوزيف دي سوزا حتى الآن، لتتعقد الأمور خلال الفترة الأخيرة.

دي سوزا ينتصر في قضية جديدة ضد الأهلي!

أكد الشيخي على أن دي سوزا كسب قضية جديدة ضد النادي الأهلي، جعلت الراقي يخسر مبالغ كبيرة كان من الممكن توفيرها، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء نص تغريدة الشيخي كالآتي: "اللاعب دي سوزا يكسف قضية أخرى (جديدة) ضد النادي الأهلي، خسر الأهلي مبالغ كبيرة كان من الممكن توفيرها بسهولة وخصمها من قضية الـ22 مليون، أناقش معكم الليلة تفاصيل القضية الجديدة، ووضع النادي ماليًا وقانونيًا لدى فيفا".

وكان الشيخي قد نشر تغريدة خلال شهر أبريل الماضي، يتحدث فيها عن وضعية الأهلي ودي سوزا، حيث جاء فيها: "الأهلي ودي سوزا من الفيفا، تم توقيع العقد بدعم من هيئة الرياضة في وقتها، الأهلي للفيفا: لم نحصل على الدعم الحكومي في وقته، محامو الأهلي ودي سوزا اعتذروا مني لعدم انتهاء القضية حتى الآن، تكلفة اللاعب الشهرية كانت حوالي 1.5 مليون شهريًا (راتبه مع بشكتاش 103 آلاف فقط)".

🚨🚨

خاص وعاجل:



• اللاعب "دي سوزا" يكسب قضية أخرى (جديدة) ضد النادي #الأهلي.



• خسر الأهلي مبالغ كبيرة كان من الممكن توفيرها بسهولة وخصمها من قضية الـ٢٢ مليون (بالتغريدة المقتبسة).



• أناقش معكم الليلة تفاصيل القضية الجديدة، ووضع النادي مالياً وقانونياً لدى FIFA.



…نلتقي🌹 https://t.co/3qtznLyPyV pic.twitter.com/cw0eJKn52y — أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) June 5, 2022

اقرأ أيضًا ..

دي سوزا: الأهلي به لاعبون لا يستحقون قميصه!

"قدم كل شيء .. يجب أن يرحل السومة عن الأهلي"

"نظام اللعب المالي النظيف يسبب مشكلات بالدوري السعودي"