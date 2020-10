لم يتعرض للقرصنة .. اختفاء حساب مانشستر سيتي على تويتر

في واقعة غريبة من نوعها، اختفى حساب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل نهائي.

النادي الإنجليزي أعلن عبر قنواته الرسمية، أن الحساب لم يتعرض للقرصنة، وكشف عن وجود محاولات مستمرة لحل هذه الأزمة.

وجاء ذلك بعد ظهور رسالة افتراضية على تويتر تقول على صفحة سيتي:"هذا الحساب غير موجود".

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن ما حدث ما هو إلا عطل فني في الموقع وليس له أي علاقة بالقرصنة أو أي محاولة للاختراق.

We're not really here... pic.twitter.com/ktSebnyAd0