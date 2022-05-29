لم يتأثر بفوز الريال.. كلوب: احجزوا أماكنكم في فنادق اسطنبول!

الألماني ينشر الروح الإيجابية من جديد في قلوب عشاق ليفربول

نصح يورجن كلوب جماهير ليفربول بحجز تذاكرهم لنهائي دوري أبطال أوروبا العام المقبل بعد أن فشلوا في مواجهة ريال مدريد في نهائي 2022.

حيث انتصر النادي الملكي على الريدز واستطاع تحقيق البطولة القارية الأغلى، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتحدث المدرب الألماني إلى قناة "BT Sport" بعد اللقاء موضحًا أن فريقه سيسعى الموسم المقبل إلى تدارك الموقف والمحاولة من جديد نحو اللقب.

ماذا قال كلوب؟

قال الألماني: "في غرفة الملابس لا أحد يشعر أنه كان موسمًا رائعًا في الوقت الحالي، ربما نحتاج إلى بضع ساعات لذلك".

وواصل: "لقد لعبنا مباراة جيدة، وليست رائعة، لا أعتقد أن المباراة المثالية ممكنة ضد خصم تم تكوينه بتشكيل عميق".

وتابع: "كان لدينا الكثير من التسديدات ولكن ليس أوضحها، قام كورتوا بتصدي أفضل مرتين، استقبلنا هدفًا من رمية تماس، أراد فالفيردي التسديد، وكان فينيسيوس هناك وهذا كل شيء".

وأوضح: "لدي شعور قوي بأننا سنأتي مرة أخرى، الأولاد قادرون على المنافسة حقًا، سيكون لدينا مجموعة رائعة الموسم المقبل".

واختتم: "أين هو نهائي الموسم المقبل؟ اسطنبول؟ احجز الفندق".

هل هي المرة الأولى؟

تصريحات كلوب عن العودة من جديد إلى النهائي ليست الأولى من نوعها مع المدرب الألماني في فريق ليفربول.

فسبق وأن صرح يورجن بتلك الطريقة، بعد نهائي كييف عام 2018، بأن فريقه سيعود من جديد للمنافسة على اللقب القاري، وهو ما حدث في عام 2019 حيث حقق ليفربول البطولة.

وهو ما فعله المدرب الألماني أيضًا بعد موسم 18-19 عندما خسر ليفربول الدوري بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، ليؤكد أن الريدز سيعود للتتويج من جديد، وهو ما حدث بالفعل في موسم 19-20.

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