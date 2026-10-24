"لم نكن نستحق الخسارة".. ماريسكا بعد سقوط سيتي يؤكد: كان يمكننا تفادي تلك الأخطاء!

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أصرّ مدرب مانشستر سيتي، إنزو ماريسكا، على أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة، بعد أن أوقف أستون فيلا انطلاقته المثالية في موسم الدوري الإنجليزي. وكان ثنائية نيكولاس جاكسون هي الفارق على أرضية ملعب فيلا بارك، ما ترك المدرب الإيطالي يتحسّر على الأخطاء الفردية وغياب الحظ أمام المرمى.

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فترة بعد ظهيرة محبطة لحامل اللقب

في معرض تعليقه على الأداء فور صافرة النهاية، كان ماريسكا مُصرًّا على أن النتيجة لم تعكس بدقة مجريات اللعب. ورأى المدرب الإيطالي أن فريقه قدّم ما يكفي لانتزاع نقطة على الأقل، إن لم يكن النقاط الثلاث كاملة، نظرًا لكم الفرص التي صنعها. وقال ماريسكا لشبكة TNT Sports: «كان الأداء جيدًا بشكل عام. ولننظر إلى كم الفرص التي صنعناها. في الشوط الثاني، تلقينا الهدف فقط من هجمة مرتدة». وأضاف: «أحيانًا يتعين عليك أن تدافع بشكل أفضل قليلًا أو أن يحالفك الحظ أكثر في تلك الهجمة المرتدة، لكن هذه هي كرة القدم. نتعلم من ذلك ونمضي قُدمًا».

وكان مدرب السيتي محبطًا بشكل خاص من طبيعة الأهداف التي تلقاها، والتي رأى أنه كان بالإمكان تفاديها تمامًا. وعندما سُئل عما إذا كان بالإمكان تجنب الهدفين، أجاب ماريسكا: «بكل تأكيد، كلاهما. أحيانًا يجب أن يحالفك الحظ أكثر قليلًا لأننا منحناهم فرصتين فقط. لكننا صنعنا الكثير من الفرص. أتيحت لنا فرص عديدة. لعبنا معظم المباراة داخل منطقة جزائهم، لكن عليك أن تكون فعالًا وأن تتجنب الأخطاء مثل الهدفين اللذين تلقيناهما».

الأخطاء الدفاعية تكلّف الفريق غاليًا

أحبط الهدف الأول الجهاز الفني للسيتي بشدة، إذ جاء من هفوة دفاعية نادرة. فقد استغل جون ماكجين تمريرة خاطئة من مارك جيهي، ليمرر الكرة إلى جاكسون الذي تجاوز بأناقة إليوت أندرسون قبل أن يسدد كرة عالية بجوار جانلويجي دوناروما ليمنح فيلا الأفضلية.

وعاد السيتي إلى أجواء المباراة لفترة وجيزة في بداية الشوط الثاني، عندما سجل إيرلينج هالاند، كعادته هدفًا برأسية قوية من عرضية إليمان ندياي. غير أن هدف التعادل لم يدُم طويلًا؛ فبعد ثماني دقائق فقط، تلقى جاكسون كرة أرضية من البديل إبراهيم مبايي، ليسددها من أول لمسة أسفل يد دوناروما اليسرى الممدودة، معيدًا فيلا إلى التقدم مجددًا.

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لعنة فيلا بارك تتواصل

بات سجل أستون فيلا الأخير أمام مانشستر سيتي مثيرًا للإعجاب بشكل متزايد، إذ يمثّل هذا الفوز انتصارهم الخامس في آخر سبع مواجهات بين الناديين. كما شكّل الفوز احتفالًا مثاليًا لأوناي إيمري الذي كان يحيي الذكرى السنوية الرابعة لتعيينه مدربًا لفيلا.

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أما بالنسبة للسيتي، فلا يزال الملعب وجهة صعبة للزيارة. وعندما سُئل عن سجل النادي الضعيف في هذا الملعب مؤخرًا، ظل ماريسكا مركّزًا على المهمة الآنية، قائلًا: «سنحاول مجددًا الموسم المقبل. لا يمكنني سوى تحليل مباراة اليوم، ولا أعتقد أننا كنا نستحق الخسارة اليوم، لكننا خسرنا، وبإمكانك دائمًا أن تتعلم شيئًا ما. بكل تأكيد هناك أمور كان بإمكاننا تأديتها بشكل أفضل اليوم».

الأنظار تتجه نحو رد الفعل أمام برايتون

لا يملك السيتي وقتًا كبيرًا للتوقف عند هذه النتيجة، إذ تلوح في الأفق مواجهة صعبة في كأس الرابطة الإنجليزية أمام برايتون يوم الأربعاء المقبل. ورغم الهزيمة، لا يزال السيتي يحافظ على تقدمه بفارق ثلاث نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي قبل مباراة آرسنال، صاحب المركز الثاني، أمام إيفرتون، بينما يدفع فوز فيلا بهم إلى النصف الأعلى من جدول الترتيب.

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وتطلعًا إلى التحدي المقبل، أعرب ماريسكا عن احترامه للعمل الذي يُنجز على الساحل الجنوبي، مع التأكيد على ضرورة أن يكون لاعبوه جاهزين لمعركة تكتيكية أخرى، مختتمًا: «سنرى. ستكون مباراة مختلفة، إنهم يقومون بعمل رائع. ستكون المواجهتان صعبتين. لكن علينا أن نستعيد عافيتنا ونستعد لذلك».