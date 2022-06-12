"لم أنم حتى الثالثة فجرًا بسبب الإصابة" .. سر دموع سفيان أمرابط في ليلة التأهل التاريخي للمغرب

سفيان أمرابط أحد أبرز النجوم العرب في كأس العالم قطر 2022 رغم الإصابات

مباراة رائعة قدمها سفيان أمرابط؛ لاعب وسط المنتخب المغربي، أمام المنتخب الإسباني، أسفرت عن تأهل تاريخي لمنتخب بلاده لدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

أسود الأطلس عبروا لربع النهائي بعد إسقاط الماتادور الإسباني في ركلات الترجيح بنتيجة 3-0، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي دون أهداف.

ورغم تألقه في اللقاء، ظهر أمرابط عقبه في لقاء تليفزيوني مع قناة "الكاس" القطرية باكيًا، عند سؤاله عن وضعه الصحفي قبل المباراة، ليثير الجدل.

موقع "هسبورت" المغربي كشف السبب، إذ نقل تصريحات على لسان اللاعب، جاء فيها: "لا أستطيع التخلي عن اللاعبين وعن بلدي، كانت هناك شكوك حول مشاركتي في اللقاء، لم أنم حتى الساعة الثالثة فجر يوم المباراة، كنت أخضع للعلاج الطبيعي، واضطررت لتلقي حقنة قبل المباراة، كي أتمكن من اللعب".

يذكر أن أمرابط ورفاقه سيواجهون المنتخب البرتغالي في ربع النهائي، بعدما أطاح رفاق كريستيانو رونالدو بمنتخب سويسرا بالفوز بسداسية مقابل هدف وحيد.