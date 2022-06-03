"لم أعد مغرورًا!".. مورينيو يكشف أبرز ما تغير في شخصيته مع روما

مورينيو يعترف بغروره في الفترات السابقة

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي أنه تعلم "كيف يسيطر على غروره" في تجربته بنادي العاصمة الإيطالية.

وتحدث مورينيو عن تجربته في روما أثناء استضافة جامعة لشبونة له وبالتحديد في لقاء مع بعض الخريجين حول تدريب كرة القدم في المستوى العالي.

وأفرد مورينيو مساحة لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فينورد الهولندي بعد الفوز عليه 1-0.

وقال مورينيو: "لقد كانت بمثابة دوري الأبطال بالنسبة لنا!".

وعما أحدثته تجربة روما به قال مورينيو: "لقد تعلمت كيف أضبط مستوى غروري بعض الشيء، هذا شعور لم يكن لدي سابقًا، لقد صرت شخصًا يعيش من أجل الآخرين أكثر مما يعيش لنفسه".

تصريحات تحمل وضوحًا يستغربه الكثيرون من جوزيه مورينيو على وجه التحديد، وهو المدرب المعروف بالاعتداد بنفسه بدرجة كبيرة للدرجة التي أطلق على نفسه بسببها تسمية "السبيشيال وان" الشهيرة.

يعيش مورينيو فترة سعيدة للغاية في مشواره الكروي، لقب دوري المؤتمر الأوروبي أعاده للواجهة بعد فترة من السبات الكروي عقب انتهاء تجربته في توتنهام.

كما كتب مورينيو التاريخ من أوسع الأبواب مع روما، إذ قاد الفريق العاصمي لأول لقب أوروبي منذ عام 1961 حين توج ببطولة المعارض.

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