تحدث رالف رانجنيك عن إمكانية مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام توتنهام على ملعب أولد ترافورد.

وكان رونالدو قد غاب عن ديربي مانشستر في نهاية الأسبوع الماضي بسبب شعوره بآلام في عضلة الفخذ، لكنه سافر مباشرة إلى البرتغال وسط تكهنات بأنه كان سيجلس على مقاعد البدلاء على أي حال.

وأكد رانجنيك أن رونالدو عاد إلى التدريبات الكاملة منذ يوم الخميس ومن المقرر أن يعود إلى المشاركة مع الفريق ضد توتنهام بينما يتطلع يونايتد لإحياء آماله في المراكز الأربعة الأولى.

ماذا قال رالف رانجنيك عن رونالدو؟

قال رانجنيك: "استأنف رونالدو التدريبات أمس، لقد تدرب جيدًا طوال فترة التدريب الماضية، وأعتقد أنه سيكون متاحًا غدًا".

وعن سؤاله حول ما كان رونالدو سعيد في النادي أم لا أجاب: "لم أسأله عما إذا كان سعيدًا في هذا النادي، إنه لائق بدنيًا مرة أخرى واستأنف التدريبات أمس وسنرى التشكيلة التي سنصطف معها غدًا".

وكان رانجنيك مترددًا في الخروج من رحلة رونالدو القصيرة إلى البرتغال، والتي من المفترض أنها دون علم النادي، بعد أن قال سابقًا إنه يريد لاعبيه أن يتعافوا من الإصابة في كارينجتون.

حيث أضاف الألماني: "ليس من المنطقي أن ننظر إلى الوراء فيما حدث في الأيام الستة أو السبعة الماضية، المهم هو ما سيحدث غدًا".

ماذا قال عن مباراة توتنهام؟

من المقرر أن يغيب لوك شو وسكوت مكتوميناي عن المباراة مع عزم رانجنيك على التركيز على توتنهام وعدم القلق بشأن مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

حيث قال: "نحن ندرك تمامًا أهمية مباراة الغد ومباراة يوم الثلاثاء".

وواصل: "أهم مباراة هي مباراة الغد ضد توتنهام. يجب أن نفوز بتلك المباراة".

واختتم:" لقد حظينا بأسبوع جيد من التدريب، كان اللاعبون مدركين تمامًا، والتركيز حاضر، والعمل الجماعي موجودًا".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة توتنهام في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإنجليزي غدًا.

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