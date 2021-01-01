"لم أكن أتصور أنه هكذا" .. جوارديولا يهاجم كلوب بسبب تصريحاته المسيئة

أبرز ما جاء في مؤتمر جوارديولا قبل مواجهة ليفربول

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إنه لم يكن يتصور أن يورجن كلوب من الممكن أن يكون هكذا بعد تصريحاته المسيئة بشأن حصول مانشستر سيتي على فترة راحة لمدة أسبوعين.

ومن المنتظر أن تشهد كرة القدم الإنجليزية صدامًا ناريًا بين ليفربول ومانشستر سيتي مساء الأحد المقبل في قمة الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول المباراة أكد بيب جوارديولا على صعوبتها وقيمة حامل لقب البريميرليج ليفربول كخصم صعب دومًا، كما أكد على ضرورة الفوز بالمباراة لاستكمال تصحيح المسار.

وحول تصريحات كلوب الأخيرة قال: "أنا لست منزعجًا، ولكنني لم أتوقع ذلك، لم أكن أتوقعه منه أن يفكر بهذه الطريقة ويقول مثل هذه الأشياء لأنه يعلم أن هذا ليس صحيحًا"

وأضاف: "لا أحد في الدوري الإنجليزي حصل على أجازة أسبوعين، قد يكون ذلك لغرض لكنني لم أتوقع أنه سيقول ذلك وسيفكر بهذه الطريقة لأنه يعلم جيدًا ما حدث"

— Football Daily (@footballdaily) February 5, 2021

وتابع: "اعتقدت أنه ليس من ذلك النوع من الأشخاص، ربما كنت على خطأ، ولكن يجب توضيح أننا عانينا مع فيروس كورونا لمدة أسبوع، ثم لعبنا أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج مباراة صعبة بقوام متكون من 14 لاعبًا فقط"

وأردف: "اللعب على ملعب أنفيلد سيكون صعبًا، بالطبع ستكون مباراة مهمة، لا يمكنني إنكاره أهميتها، عندما تهزم ليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام وليستر سيتي وتشيلسي وآرسنال وبيرنلي فهذا شيء إيجابي للغاية"

وفيما يخص ملعب أنفيلد قال جوارديولا: "لم نحقق نتائج استثنائية هناك لكننا قدمنا ​​أداءً جيدًا، نذهب لنحاول الفوز بالمباراة وليس التعادل، ونعرف جودتهم والفريق الذي يمتلكونه جيدًا، ليس أكثر من ذلك"

وأكد: "ليفربول دائمًا في غاية الصعوبة، إنهم يعرفون ما يجب عليهم فعله هجوميًا ودفاعيًا، غدا سيكونون أكثر عدوانية، حيث أنهم يريدون التعافي بعد خسارة برايتون وسيكونون جاهزين لمواجهة الغد، حيث أنهم من أبرز المنافسين على لقب البريميرليج

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يذكر أن يورجن كلوب قد انتقد حصول مانشستر سيتي على أسبوعين من الراحة مشيرًا إلى الفترة التي تم فيها تأجيل مباراتين له بسبب إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا.