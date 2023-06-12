لمَ يخطط مسلي آل معمر؟ .. موقف غريب تجاه انتخابات النصر: سيترشح ولكن!

يوم 22 من يونيو الجاري سيشهد إجراء الانتخابات، فهل يعود مسلي آل معمر من جديد لرئاسة النصر؟

مع مرور أول 24 ساعة من فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر السعودي، لا تزال المحصلة صفرية حول المرشحين، وسط دهشة وترقب من قبل الجماهير.

باب الترشح من المقرر أن يغلق غدًا الثلاثاء، على أن تُجرى الانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية يوم 22 من يونيو الجاري.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن مسلي آل معمر؛ رئيس النصر السابق، كان مترددًا بشأن تقدمه لرئاسة العالمي من جديد من عدمها، لكن مصادر موثوقة في النادي أكدت أنه سيتقدم للرئاسة في الساعة الأخيرة من البرنامج الزمني المحدد لمواعيد فتح باب الترشح

وأوضحت مصادر الصحيفة أيضًا أن مسلي سيتقدم قبل الساعة التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء بأوراق ترشحه، بدعم من الأمير خالد بن فهد وعبد اللطيف الشثري؛ الأعضاء الذهبيين بالنادي

تأتي هذه الأنباء في ظل رفض قطاع عريض من جمهور النصر لتولي آل معمر رئاسة النادي من جديد، بعد خروجه بخفي حنين من الموسم المنقضي، وسيطرة الأزمات والقضايا على فترة رئاسته السابقة.