لموشي يرفع الحرج عن لاعبي الدحيل .. ويوضح سبب الهزيمة أمام الأهلي

الدحيل سيحاول الحصول على المركز الخامس أمام أولسان هيونداي

تحدث صبري لموشي المدير الفني لفريق الدحيل القطري، عن الهزيمة أمام نظيره الأهلي المصري، في الدور الثاني من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي حقق الفوز على الدحيل بهدف دون رد في لقاء الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية، أحرزه حسين الشحات بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقال لموشي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "في الشوط الثاني كنا جيدين للغاية ولكن خسارتنا جاءت في النصف الأول من المباراة وهي التفاصيل التي تصنع الفارق".

وأضاف مدرب الدحيل: "اكتسبنا خبرة من هذه المباراة ومع الوقت سنتحسن بكل تأكيد وسنحاول تغيير بعض الأمور، ونؤمن كثيرًا بإمكانياتنا ونحاول أن نصنع الفارق".

وتابع لموشي: "لا ألوم اللاعبين على الهزيمة، ما كان ينقصنا في اللقاء الخبرة، سنحاول أن نفوز في اللقاء المقبل".​

ويواجه الدحيل نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في لقاء تحديد المركز الخامس، يوم الأحد المقبل على ملعب "أحمد بن علي المونديالي".