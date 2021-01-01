لموشي: الأهلي يتسلح بالخبرة في المونديال .. ونسعى لإسعاد جماهير الدحيل

مواجهة قوية للغاية بين الدحيل والأهلي في كأس العالم للأندية

تحدث صبري لموشي المدير الفني للدحيل القطري، عن مواجهة الأهلي المصري، ضمن منافسات كأس العالم للأندية الذي سينطلق خلال الأسبوع المقبلة في قطر.

الدحيل سيواجه الأهلي يوم الخميس المقبل، ضمن الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية، على استاد "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية.

مواجهة الدحيل بكل تأكيد سيكون بها ندية قوية من أجل أخذ بطاقة التأهل إلى نصف النهائي لمواجهة فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وقال لموشي في تصريحات نشرتها قناة "الكأس" القطرية: "مواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية لن تكون سهلة على الإطلاق".

وأضاف: "الأهلي لديه الكثير من الخبرة في البطولات العالمية وغالبية لاعبيه دوليين، ولكن نؤمن بفرصنا داخل اللقاء".

وتابع لموشي تصريحاته قائلًا: "شرف كبير لنا تمثيل قطر في هذه البطولة الكبيرة، وسنبذل قصارى جهدنا لتشريف الكرة القطرية وإسعاد جماهير الفريق".

واختتم تصريحاته: "تواجد أولونجا مع الدحيل يشكل إضافة قوية للغاية للفريق، ولازال يحتاج لبعض الوقت للتأقلم".