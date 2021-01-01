لمنافسة باريس وسيتي .. الأسباب وراء اهتمام السعودية بشراء إنتر

تقارير إيطالية تكشف السبب وراء اهتمام صندوق الاستثمار السعودي بشراء إنتر الإيطالي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن أسباب اهتمام صندوق الاستثمار السعودي بشراء نادي إنتر الإيطالي في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كالتشيو إي فينانسا"، والتي أكدت أن الهدف الأهم من ذلك الاستثمار هو اقتحام منطقة اقتصادية جديدة لم يتم العمل بها من قبل.

وأوضحت الصحيفة أن الرغبة في تنويع الاستثمارات وربط اسم المملكة العربية السعودية بنادي إنتر من أسباب الاهتمام بشراء النادي.

صندوق الاستثمار السعودي يقتحم سباق شراء إنتر

وذكرت الصحيفة أن النجاح القطري والإماراتي في باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي قد حرك المملكة العربية السعودية لتدخل ساحة الاستثمار الرياضي.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى في الأشهر الأخيرة التي يحاول فيها صندوق الاستثمار السعودي شراء أحد الأندية الأوروبية الكبرى، حيث حاول شراء نيوكاسل قبل أشهر.

وكشفت تقارير صحفية بالأمس أن الصندوق يريد استثمار حوالي 300 مليون يورو في نسبة 30% من أسهم النادي.

جدير بالذكر أن "كورييري ديلو سبورت"، كانت قد أكدت أن صندوق الاستثمار السعودي ليس الطرف الوحيد الذي يسعى للحصول على أسهم النادي الإيطالي، مشيرة لوجود منافسة واسعة من عدة مستثمرين حول العالم.