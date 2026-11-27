اقتنص فريق كونيا سبور فوزًا ثمينًا وقاتلًا من ملعب مضيفه ألانيا سبور بهدفين مقابل هدف واحد، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري التركي الممتاز، بفضل ركلة جزاء حصل عليها وسجلها المهاجم المصري مصطفى محمد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وبفضل هذه النقاط الثلاث الغالية، رفع كونيا سبور رصيده إلى 11 نقطة في المركز 15 ليبتعد خطوة عن دوامة الهبوط، ويقترب بفارق نقطة واحدة فقط من ألانيا سبور صاحب المركز 14.

هدية مجانية بنكهة التعاطف

بعيدًا عن المبالغة المعتادة في الاحتفاء بأهداف اللحظات الأخيرة، تفرض الموضوعية الاعتراف بأن هدف مصطفى محمد لم يأتِ نتاج تفوق فني كاسح أو جملة تكتيكية معقدة، بل كان هدية خالصة من حارس مرمى ألانيا سبور باولو فيكتور.

ففي كرة هوائية عادية تمامًا لم تكن تشكل خطورة ضخمة اندفع الحارس بتهور غريب وارتكب خطأً ساذجًا بالاعتداء على المهاجم المصري في الهواء دون أي داعٍ، وكأنه أراد التعبير عن تعاطفه الشخصي مع الأوضاع الصعبة التي يعيشها صاحب القميص رقم 42 منذ بداية الموسم.

أرقام تكشف المستور في تسع دقائق

تؤكد إحصائيات مصطفى محمد في اللقاء حقيقة أن القدر ابتسم له أخيرًا في ليلة لم يبذل فيها مجهودًا يذكر، إذ شارك بديلًا لزميله جاكسون موليكا في الدقيقة 89، ولم يلمس الكرة سوى مرتين فقط طوال تسع دقائق قضاها داخل المستطيل الأخضر.

اللمسة الأولى كانت عبارة عن التحام حصل منه على ركلة الجزاء، والثانية كانت تسديدته القوية بقدمه اليمنى في المرمى ليحرز هدف الفوز، في حين لم يمرر أي كرة صحيحة أو خاطئة ولم يقم بأي مراوغة، لكنه خرج ببطاقة صفراء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بسبب احتفاله المبالغ فيه الذي عكس حجم الضغوط المكبوتة داخله.

كسر صيام 222 يومًا

يحمل هذا الهدف أهمية معنوية مضاعفة للمهاجم الدولي، إذ وضع حدًا لصيام تهديفي رسمي استمر لنحو 222 يومًا متواصلة، وتحديدًا منذ هدفه الأخير بقميص نانت الفرنسي أمام ستاد بريست في 19 أبريل الماضي.

وخلال رحلته الجديدة مع كونيا سبور التي بدأت في سبتمبر الماضي، عجز مصطفى محمد عن هز الشباك في تسع مباريات رسمية متتالية في الدوري التركي، واكتفى بهدف وحيد في مباراة ودية أمام منتخب فلسطين الأولمبي بنهاية سبتمبر.

جحيم الدكة وتراجع الثقة

تعكس أرقام مشاركات مصطفى محمد مع كونيا سبور حجم التهميش الذي يعانيه اللاعب في تجربته التركية الثانية، حيث تحول إلى مجرد بديل ثانوي يدخل في الدقائق الأخيرة من المباريات.

فقبل مواجهة ألانيا سبور، لم يتجاوز حاجز العشر دقائق في ثلاث مباريات، إذ لعب تسع دقائق أمام بشكتاش وثماني دقائق أمام كل من باشاك شهير وجينتشليربيرليجي، كما اكتفى بالمشاركة لمدة 11 دقيقة أمام طرابزون سبور و16 دقيقة أمام قاسم باشا، ولم يحصل على فرصة حقيقية سوى في لقاء سامسون سبور الذي لعب فيه 61 دقيقة ومواجهتي جلطة سراي وأرضروم سبور بمعدل 45 دقيقة لكل منهما.

هل تغير ركلة الجزاء مصيره ومصير الفريق؟

رغم أن الهدف جاء من علامة الجزاء وبخطأ كارثي من المنافس، فإن كرة القدم كثيرًا ما تعترف بالتفاصيل الصغيرة التي تقلب الموازين، وربما تكون هذه اللقطة نقطة التحول التي ينتظرها مصطفى محمد لكسب ثقة جهازه الفني واستعادة مكانه في التشكيل الأساسي.

بالنسبة لكونيا سبور، فإن الفوز القاتل ينتشل الفريق من سلسلة نتائج سلبية شهدت ثلاث هزائم متتالية أمام جلطة سراي وسامسون سبور وبشكتاش، ويمنحه دفعة معنوية هائلة في صراع البقاء.

بيت القصيد

قد لا يكون هدف مصطفى محمد في شباك ألانيا سبور دليلًا قاطعًا على عودة الأناكوندا لمستواه المعهود، لكنه بالتأكيد طوق نجاة جاء في التوقيت المثالي ليكسر حاجز النحس ويخرس الانتقادات التي طالته مؤخرًا.

وتبقى الكرة الآن في ملعب المهاجم المصري لاستثمار هذه الهدية المجانية والبناء عليها في الجولات المقبلة، بدلًا من الاكتفاء بلحظة احتفال عابرة كلفته بطاقة صفراء.