لمساعدة الأخ الأصغر في الدرجة السادسة.. لاعب دولي سابق ينضم لفريق هواة مهدد بالهبوط!

في سن الـ36، انضم لويس هولتبي إلى فريق سبورتفرويندِه أويفيكوفن الذي يلعب في الدرجة السادسة. وأعلن النادي النشط في لانديسليجا ميتلراين الموازي للدرجة السادسة في ألمانيا يوم الخميس أنه سيلعب لصفوفه حتى نهاية الموسم.

وكتب أويفيكوفن على إنستجرام: «نجح لاعبانا المدربان جوش وسفن في إقناع لويس بأن يربط حذاء كرة القدم ويرتدي القميص مرة أخرى. في هذا الموسم، سيرتدي قميص سبورتفرويندِه الأخضر والأبيض! يسعدنا أن نرحب بك في سبورتفرويندِه يا لويس! نتمنى أن نقضي معًا وقتًا مليئًا بالنجاح!»





اللاعب المدرب جوش في أويفيكوفن هو الشقيق الأصغر لهولتبي، جوشوا، البالغ من العمر 30 عامًا. وقد لعب سابقًا لأليمانيا آخن وبوروسيا مونشنجلادباخ الثاني، من بين أندية أخرى، ويلعب لأويفيكوفن منذ عام 2023. والشقيقان من بلدة إركلنتس، التي تبعد نحو ستة كيلومترات عن أويفيكوفن، بالقرب من مونشنجلادباخ.

لويس هولتبي يخوض أولى مبارياته في لانديسليجا

بعد يوم واحد من إعلان النادي قدومه، خاض هولتبي أولى مبارياته مع سبورتفرويندِه مساء الجمعة. وشارك أساسيًا في خط الوسط إلى جانب شقيقه جوشوا على أرضه أمام متصدر الدوري فليشتادن، حيث خرج أويفيكوفن بالتعادل 1-1. وتقدّم هولتبي وزملاؤه في الدقيقة 85 واقتربوا من تحقيق الفوز، لكن الضيوف أدركوا التعادل في الوقت بدل الضائع.

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وكانت النقاط الثلاث لتكون أكثر أهمية بعد البداية السيئة لأويفيكوفن هذا الموسم. فهو يحتل المركز الحادي عشر في الدوري المؤلف من 16 فريقًا برصيد سبع نقاط من مبارياته التسع الأولى، بفارق ثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط. وبمساعدة أحد نجوم البوندسليجا السابقين، يأمل النادي في الصعود سريعًا في جدول الترتيب.

لويس هولتبي خاض ثلاث مباريات مع ألمانيا

ارتقى هولتبي إلى كرة القدم الاحترافية في أليمانيا آخن. ثم خاض ما مجموعه 225 مباراة في البوندسليجا مع شالكه 04 وفولفسبورج وبوخوم وماينتس وهامبورج وهولشتاين كيل. وكان آخر أنديته الاحترافية هو ناك بريدا في هولندا الموسم الماضي، حيث خاض معه 30 مباراة في الدوري الهولندي. وأعلن لاعب الوسط اعتزاله في شهر يوليو.

ومع ألمانيا، خاض هولتبي ثلاث مباريات. وكانت أولى مبارياته وهو في العشرين من عمره في مباراة ودية ضد السويد (0-0) في نوفمبر 2010. أما مباراته الرسمية الوحيدة فكانت في يونيو 2011، فوز بنتيجة 3-1 على أذربيجان في تصفيات كأس أوروبا. وآخر مرة لعب فيها هولتبي للمنتخب الوطني كانت في نوفمبر 2012، حيث شارك أساسيًا في تعادل سلبي 0-0 خارج الأرض أمام هولندا في مباراة ودية.