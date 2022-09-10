لمسات ساحرة وصناعة هدف الفوز.. أرقام ممتازة لميسي ضد بريست!

ميسي هو اللاعب الأفضل في المباراة

شارك الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في فوز فريقه باريس سان جيرمان على بريست بنتيجة (1-0)، حيث تألق البرغوث في واحدة من مبارياته الرائعة حتى الآن هذا الموسم.

وأقيمت المواجهة على ملعب فريق العاصمة "حديقة الأمراء" ضمن الجولة السابعة من بطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وحسم اللقاء بصعوبة بعد تمريرة حاسمة من ليونيل ميسي لنيمار الذي وضع الكرة في الشباك، قبل أن يعاني باريس من هجمات فريق بريست التي كادت أن تدرك التعادل لولا تصديات الحارس جانلويجي دوناروما.

ماذا قدم ميسي؟

شارك ميسي لمدة 90 دقيقة، حيث لمس الكرة 92 مرة، وقام بعمل 55 تمريرة صحيحة بنسبة 80.9%، منهم 4 تمريرات مفتاحية.

كما صنع هدف الفوز لباريس سان جيرمان، حيث مرر كرة عالية رائعة للغاية خلف خط الدفاع واستلمها نيمار الذي سدد الكرة بيساره في المرمى.

وقام ميسي بعمل 3 كرات طويلة ناجحة، وأرسل 3 عرضيات نجح منهم واحدة فقط، فيما صنع فرصتين محققتين للتسجيل.

وسدد 5 تسديدات جاء منهم 2 داخل الإطار، وواحدة خارج المرمى، وواحدة منعت من الوصول، فيما جاءت الأخيرة في العارضة.

وعلى مستوى الأرقام الدفاعية، دخل ميسي في 7 صراعات أرضية نجح في الحصول على 4 منهم، فيما عرقل أحد لاعبي الخصم مرة وحيدة.

هل يحقق باريس سان جيرمان بطولة الدوري؟

حتى الآن، يسير الفريق الباريسي بصورة جيدة للغاية في مسابقة الدوري، حيث حقق الفوز في 6 مرات وتعادل في مواجهة وحيدة كانت ضد موناكو حينما أهدر لاعبي باريس العديد من الفرص السهلة.

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المنافسة هذا الموسم لن تكون سهلة في ظل تواجد فريق مارسيليا الذي يسير بصورة مميزة هو الآخر مع انطلاقة البطولة.

لكن فارق الإمكانيات والجودة قد يحسم الأمر في النهاية لصالح باريس سان جيرمان، وهو الأمر المرجح حدوثه، لكننا لا ننسى أن فريق العاصمة قد خسر اللقب في موسم 2020-2021 على الرغم من امتلاكه لعمق في التشكيل أكثر من فريق ليل الذي حقق البطولة آنذاك.