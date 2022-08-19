لمدة 48 ساعة فقط .. الشارقة يفسخ عقده مع باكو ألكاسير!

الشارقة يفسخ عقده مع اللاعب الإسباني سريعًا

أعلن نادي فياريال الإسباني، عن قيام نادي الشارقة بفسخ عقد المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، وذلك بعد 48 ساعة فقط من التعاقد معه!

الشارقة يلغي عقده مع ألكاسير

نشر نادي فياريال عبر موقعه الرسمي بيانًا قصيرًا، يعلن خلاله عن فسخ نادي الشارقة لعقده مع باكو ألكاسير مهاجم الفريق من طرف واحد.

ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل تخص فسخ التعاقد، حيث اكتفى نادي فياريال بالإعلان عن فسخ عقد ألكاسير من طرف واحد.

وبذلك يفسخ نادي الشارقة عقد ألكاسير، بعد أن تم التعاقد معه بحوالي 48 ساعة فقط، دون الإعلان عن أي تفاصيل حتى الآن.

الشارقة تعاقد مع ألكاسير يوم الأربعاء

الشارقة كان قد أصدر بيانًا رسميًا يوم الأربعاء الماضي، يعلن خلاله عن التعاقد مع ألكاسير صاحب الـ28 عامًا، قادمًا من نادي فياريال الإسباني.

النادي الإماراتي لم يُعلن عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد حتى، ولكن بيان فياريال أكد على أن التعاقد كان على سبيل الإعارة.

وسبق لألكاسير ولعب لأندية برشلونة وفالنسيا وخيتافي بالدوري الإسباني، ولعب في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني قبل انضمامه إلى فياريال.