لمحاولة تعويض هالاند .. بوروسيا دورتموند يعلن التعاقد مع هدف برشلونة

أعلن نادي بوروسيا دورتموند تعاقده مع مهاجم فريق سالزبورج النمساوي، كريم أديمي البالغ من العمر 20 عامًا.

وكان اللاعب الألماني محط أنظار العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة، مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

لكنه قرر الذهاب إلى الفريق الأسود والأصفر، لكي يحصل على العديد من الدقائق في المشاركة أساسيًا، ويظهر بشكل أكبر كما فعل إرلينج هالاند من قبل.

ماذا عن صفقة الانتقال؟

أعلن الصحفي الشهير فابريزيو رومانو من خلال تغريدة عبر تويتر تفاصيل صفقة الانتقال المنتظرة لبوروسيا دورتموند.

Official, confirmed. Karim Adeyemi joins Borussia Dortmund from RB Salzburg on a permanent deal for €38m plus add-ons. 🟡⚫️⭐️ #BVB



Five years contract was signed two days ago. Deal now completed and announced by BVB. Here we go confirmed. pic.twitter.com/EM79kgRHgK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2022

وأوضح رومانو أن صفقة الانتقال كلفت خزائن الفريق الألماني 38 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأن اللاعب قد وقع بالفعل لعقد مدته 5 سنوات منذ يومان، أي أنه سينتهي بحلول عام 2027.

وبذلك يكون كريم أديمي هو أغلى صفقة انتقال قد أبرمها نادي بوروسيا دورتموند في تاريخه.

ماذا قدم أديمي هذا الموسم؟

قدم كريم موسمًا قويًا مع سالزبورج، حيث سجل 23 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة في 42 مباراة بجميع المسابقات.

Hello @BlackYellow fans, it is official. I am coming next season to play football and score goals 🖤💛 pic.twitter.com/wHKl1vybnJ — Karim Adeyemi (@karim_adeyemi) May 10, 2022

كما لاحظه مدرب المنتخب الألماني هانز فليك، لذلك ظهر أديمي لأول مرة مع فريق بلاده في 5 سبتمبر 2021 في تصفيات كأس العالم ضد أرمينيا وسجل هدفًا.

ومن المنتظر أن يعوض كريم رحيل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لفريق مانشستر سيتي الذي أعلن عنه اليوم أيضًا.

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